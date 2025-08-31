Domingo 31 de agosto de 2025
Zulia

El IMA notifica a los dueños de terrenos abandonados que deben acudir al organismo para ponerse a derecho

El artículo 53, de la Ordenanza Ambiental, refiere que los propietarios de terrenos ubicados en áreas urbanas, deben mantenerlos limpios y cercados, a los fines de evitar que se conviertan en un punto de concentración de desechos.

Por Candy Valbuena

El IMA notifica a los dueños de terrenos abandonados que deben acudir al organismo para ponerse a derecho
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Bajo el plan "Renovación y Saneamiento Ambiental", la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), se les notifica a los dueños de terrenos e inmuebles desocupados acudir a la institución para cumplir las normas establecidas por la ley.

Foto: Cortesía

Así lo informó el presidente del IMA, Janner Pérez, quien reiteró el llamado hecho por el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, de respetar la Ordenanza Ambiental, artículo 53, que refiere que los propietarios de terrenos ubicados en áreas urbanas, deben mantenerlos limpios y cercados, a los fines de evitar que se conviertan en un punto de concentración de desechos.

Pérez indicó que el artículo 54 de dicha ordenanza específica que el propietario de terrenos o inmuebles ociosos, será notificado por parte de organismos competentes, en este caso el Instituto Municipal del Ambiente, para recabar información sobre la propiedad en desacato ambiental.

No tolerarán "anarquía"

El titular del IMA afirmó que la gestión municipal no tolerará que la anarquía continúe y que proliferen los terrenos e inmuebles abandonados, debido a que generan propagación de basura y hechos vandálicos. "Hay que establecer responsabilidades y esa tarea la estamos llevando a cabo sujetos a la ley. Hay deberes y responsabilidades y no vamos a permitir desacato ambiental en la ciudad de Maracaibo", aseveró.

Asimismo, resaltó que el alcalde Di Martino se encuentra atento al cumplimiento de la normativa, por lo tanto el IMA viene realizando un operativo de notificación a través de carteles en los terrenos e inmuebles desocupados para así llamar a capítulo a propietarios. “El propietario tiene tres días hábiles previstos después de la notificación para acudir al IMA a establecer acuerdos, compromisos sujetos a la Ordenanza Ambiental que determinan normativas administrativas".

Agregó Janner Pérez que la primera fase, fue activada desde el pasado 19 de agosto logrando inspeccionar un total de 143 inmuebles, en 5 de Julio, Bella Vista, Delicias y Cecilio Acosta, obteniendo una respuesta positiva por parte de los propietarios notificados.

Foto: Cortesía

Lee también: Alcaldía de Maracaibo toma medidas para abordar problema de los terrenos baldíos, sucios y abandonados en la ciudad 

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El IMA notifica a los dueños de terrenos abandonados que deben acudir al organismo para ponerse a derecho

El IMA notifica a los dueños de terrenos abandonados que deben acudir al organismo para ponerse a derecho

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

"Ay qué noche tan preciosa": El himno de cumpleaños que nació de un capricho y recorre el mundo

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Falleció la

Falleció la "abuela de hierro", centenaria veterana de la Segunda Guerra Mundial

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Capturado en Bogotá otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Capturado en Bogotá otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Varias personas heridas dejó choque entre un vehículo y una moto en vía a La Cañada de Urdaneta

Varias personas heridas dejó choque entre un vehículo y una moto en vía a La Cañada de Urdaneta

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

"¡Buenas noches, Poliedro!": Niña estadounidense conmueve las redes con mensaje a Maite Delgado

Noticias Relacionadas

Al Dia

Mirla Castellanos: “Uno se busca su destino, su suerte”

Es una artista que engalanó la televisión venezolana y el certamen del Miss Venezuela en sus años de mayor esplendor
Al Dia

Fuerte colisión y vuelco al amanecer en Grano de Oro

Al lugar de los hechos acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y de la Policía Nacional Bolivariana

Zulia

De cada diez personas en el Zulia, dos viven en situación de calle: Psiquiatra del HUM Néstor Urdaneta

El drama de la indigencia: La cicatriz viva de Maracaibo.
Zulia

Inameh anuncia más lluvias y chubascos para el Zulia este sábado 30-Ago

La onda tropical N° 32 se desplaza por el oriente del país, específicamente sobre el estado Sucre


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025