El IMA notifica a los dueños de terrenos abandonados que deben acudir al organismo para ponerse a derecho

Bajo el plan "Renovación y Saneamiento Ambiental", la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), se les notifica a los dueños de terrenos e inmuebles desocupados acudir a la institución para cumplir las normas establecidas por la ley.

Foto: Cortesía

Así lo informó el presidente del IMA, Janner Pérez, quien reiteró el llamado hecho por el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, de respetar la Ordenanza Ambiental, artículo 53, que refiere que los propietarios de terrenos ubicados en áreas urbanas, deben mantenerlos limpios y cercados, a los fines de evitar que se conviertan en un punto de concentración de desechos.

Pérez indicó que el artículo 54 de dicha ordenanza específica que el propietario de terrenos o inmuebles ociosos, será notificado por parte de organismos competentes, en este caso el Instituto Municipal del Ambiente, para recabar información sobre la propiedad en desacato ambiental.

No tolerarán "anarquía"

El titular del IMA afirmó que la gestión municipal no tolerará que la anarquía continúe y que proliferen los terrenos e inmuebles abandonados, debido a que generan propagación de basura y hechos vandálicos. "Hay que establecer responsabilidades y esa tarea la estamos llevando a cabo sujetos a la ley. Hay deberes y responsabilidades y no vamos a permitir desacato ambiental en la ciudad de Maracaibo", aseveró.

Asimismo, resaltó que el alcalde Di Martino se encuentra atento al cumplimiento de la normativa, por lo tanto el IMA viene realizando un operativo de notificación a través de carteles en los terrenos e inmuebles desocupados para así llamar a capítulo a propietarios. “El propietario tiene tres días hábiles previstos después de la notificación para acudir al IMA a establecer acuerdos, compromisos sujetos a la Ordenanza Ambiental que determinan normativas administrativas".

Agregó Janner Pérez que la primera fase, fue activada desde el pasado 19 de agosto logrando inspeccionar un total de 143 inmuebles, en 5 de Julio, Bella Vista, Delicias y Cecilio Acosta, obteniendo una respuesta positiva por parte de los propietarios notificados.

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa