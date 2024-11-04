El INTT desplegó operativo de registro en el Puente sobre el Lago

El INTT despliega operativo de Registro de Operadoras de Carga en el puente G/ J Rafael Urdaneta, estado Zulia, con el objetivo de garantizar la renovación y actualización de los datos vehiculares de carga que transitan en el territorio nacional.

El operativo inició este lunes 4 de noviembre hasta el 22 de noviembre, para que las personas se pongan al día con los requisitos correspondientes y sus trámites.

Foto: cortesía

Para tramitar este documento, el prestador de servicio debe consignar los siguientes documentos:

Solicitud del interesado, dirigida al Ciudadano Gerente de Transporte Terrestre.

Fotocopia simple de Registro Mercantil y última modificación del Acta Constitutiva.

Fotocopia de la cédula de identidad del Representante Legal.

Número Patronal expedido por el Instituto Venezolano de Seguro Social (I.V.S.S).

Fotocopia simple de los Certificados de Registro de Vehículos y Póliza de Seguro o Responsabilidad Civil (vigente) de cada unidad.

Fotografía de frente y lateral de cada vehículo, impreso blanco y negro en papel bond tamaño carta.

Relación de conductores donde se indique: Nombres y apellidos, Cédula de Identidad y Grado de la Licencia para Conducir (vigente) de cada uno de los conductores.

Para personas naturales, son los mismos recaudos, exceptuando la copia del registro mercantil, acta constitutiva, número patronal expedido por el I.V.S.S.

El costo de la tramitación del mismo dependerá del tipo de trámite a realizar, el cual se generará al final de la solicitud el monto exacto a cancelar por el método de biopago InttRecarga.

Foto: cortesía

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa