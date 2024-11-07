El INTT ofrecerá operativo especial hasta el 18 de noviembre

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) llevará a cabo un operativo especial en ExpoZulia 2024, brindando sus servicios a cientos de usuarios. Desde el 8 hasta el 18 de noviembre, el INTT estará presente en este evento, que contará con la participación de más de 100 marcas nacionales y regionales que promueven lo Hecho en Venezuela.

La sede del evento será el Tibisay Hotel del Lago, en Maracaibo, donde el INTT ofrecerá una variedad de servicios, incluyendo registros originales, traspasos, cambios de características, liberación de reserva de dominio, y asignación de placas por extravío o deterioro. El objetivo es acercar estos trámites al pueblo zuliano.

Además, se tramitarán licencias para conducir, tanto originales como renovaciones, en todos sus grados. También se habilitará un punto de atención al ciudadano para orientar a los transportistas sobre los trámites necesarios, como el Registro de Operadores de Transporte de Carga (ROTC) y otros permisos requeridos para circular en el país.

El INTT contará con el apoyo del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), que proporcionará experticia vehicular, y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que realizará la verificación de vehículos en el sistema SIPOL.

Asimismo, ExpoZulia 2024 será un espacio propicio para impartir charlas sobre educación vial, con el fin de informar al pueblo zuliano sobre las normativas de circulación vigentes y fortalecer el vértice 1 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, una política de Estado que garantiza la Seguridad Ciudadana.

Con información de: 2001live