Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

El Jardín Botánico de Maracaibo: Un registro visual de colores, texturas, sombras y fauna

Su registro visual inmortaliza la vitalidad de la flora y fauna local, ofreciendo una mirada íntima a los detalles que a menudo pasan desapercibidos.

Por Noticia al Dia

El Jardín Botánico de Maracaibo: Un registro visual de colores, texturas, sombras y fauna
Foto: Rosell Oberto
En una jornada donde la reciente lluvia realzó la belleza natural, la periodista y fotógrafa Rosell Oberto capturó la esencia del Jardín Botánico de Maracaibo.

Su registro visual inmortaliza la vitalidad de la flora y fauna local, ofreciendo una mirada íntima a los detalles que a menudo pasan desapercibidos.

Las fotografías de Oberto destacan la intensa paleta de colores del jardín, las intrincadas texturas de árboles y hongos, y la delicadeza de las flores.

La presencia de un elegante pavo real, posando ante su lente, añade un toque distintivo a la colección.


El juego de sombras y el contraste entre la luz filtrada y las áreas de penumbra ofrecen una perspectiva dramática y artística del entorno.

El rocío, consecuencia de las precipitaciones, actúa como un elemento unificador, añadiendo un brillo sutil que realza cada detalle del paisaje, creando un registro visual que invita a la apreciación del mundo natural en su totalidad.

Noticia al Día

Fotos: Rosell Oberto

