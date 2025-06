El Maczul recupera poco a poco su esplendor

La noche del pasado sábado 17 de mayo marcó un momento especial para el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul), “el Museo de Venezuela”, que recupera poco a poco su esplendor gracias a un importante avance: el encendido de sus luminarias.

Este paso significativo en la recuperación del museo fue acompañado por una celebración cultural que integró arte, moda y creatividad en un evento que reunió a artistas, público y actores culturales.

Como parte de la jornada, el jardín central del Maczul se convirtió en pasarela para la tercera edición adaptada del desfile Organic is the New Black. Este performance exclusivo ofreció una fusión única entre moda sostenible y expresión artística, lo que pone en evidencia el compromiso del museo con propuestas innovadoras y responsables.

Desde la junta directiva y el equipo del Maczul expresaron su agradecimiento a todas las entidades, personas y colectivos que han aportado para hacer posible la restauración del espacio y para quienes participaron en esta celebración. “Cada granito de arena suma para devolverle la vida y el brillo a nuestro museo. Muchas gracias a Organic is the New Black y sus organizadores por acompañarnos en esta noche tan especial. Esperamos verlos muy pronto de nuevo en nuestros espacios”, manifestaron.

Este encendido simboliza no solo la recuperación física del museo, sino también el impulso a la vida cultural y artística que caracteriza al estado Zulia. Con cada paso, el Maczul reafirma su papel como un faro del arte contemporáneo en Venezuela, un espacio que se levanta y brilla con fuerza gracias a la unión y pasión de su comunidad.

