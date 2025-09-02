Martes 02 de septiembre de 2025
Al Dia

El Mercado Santa Rosalía busca renacer tras años de abandono

La nueva regidora del mercado, Kelly Ruiz, junto con su equipo y el apoyo de la comuna, está coordinando acciones para la recuperación del espacio. Tras una inspección ocular realizada por la comisión enviada por el alcalde Di Martino.

Por Pasante1

El Mercado Santa Rosalía busca renacer tras años de abandono
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El equipo de reporteros de Noticia al Día recorrió el emblemático Mercado Santa Rosalía, fundado hace más de nueve décadas y considerado un patrimonio histórico de la comunidad. Este establecimiento, vale recordar, fue golpeado por la pandemia y el deterioro, lo que provocó que muchos comerciantes bajaran la Santa María. Sin embargo, algunos han permanecido firmes, como es el caso de dos negocios que aún hacen vida comercial en el lugar.

Actualmente, solo permanecen abiertos dos puestos, entre ellos un restaurante, que resisten a pesar de la crisis. La comuna y la nueva administración, que comenzaron la rehabilitación hace dos años, han contabilizado un total de 92 puestos, muchos de los cuales esperan ser reactivados mediante un rescate estructural y orgánico planificado.

Foto: Wilberth Marval

El mercado también ha sufrido actos de vandalismo. Hoy se encuentra sin techo y con reportes de robo de cables eléctricos, lo que ha dejado varias áreas completamente a oscuras. La situación es preocupante: además de la falta de techo, el piso presenta daños significativos en distintas zonas, afectando a varios locales que permanecen inutilizables. Estas condiciones impiden la apertura al público.

Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval

La nueva regidora del mercado, Kelly Ruiz, junto con su equipo y el apoyo de la comuna, coordina acciones para la recuperación del espacio, tras una inspección realizada por la comisión enviada por el alcalde Gian Carlo Di Martino. El recorrido por las instalaciones fue guiado por Celia Gusmán, secretaria de la regidora, quien detalló las condiciones actuales y los daños que afectan la infraestructura. Este trabajo conjunto marca el inicio de un plan que busca devolverle funcionalidad y seguridad al mercado en beneficio de la comunidad.

Foto:Xiomara Solano

Este esfuerzo no solo pretende recuperar un espacio físico, sino también reavivar el sentido de pertenencia y comunidad que el Mercado Santa Rosalía representa para sus habitantes. La expectativa y el compromiso de todos es rescatar un patrimonio vivo para fortalecer la identidad y la economía local.

En sus tiempos de esplendor, el mercado era un punto de encuentro vital para comerciantes y compradores. Allí se ofrecía una gran diversidad de productos: frutas, verduras frescas, carnes, pescados y especias. El espacio era el corazón de la vida económica de la zona.

Se recuerdan con especial cariño puestos emblemáticos como el del señor Horacio, conocido por vender aliños, o el local que ofrecía el queso más apreciado por los visitantes. El Mercado Santa Rosalía albergaba además muchos otros negocios que contribuían a su gran variedad y riqueza comercial para la comunidad.

Foto:Xiomara Solano
Foto:Xiomara Solano
Foto:Xiomara Solano
Foto:Xiomara Solano
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto:Xiomara Solano
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Foto:Xiomara Solano
Foto:Xiomara Solano
Foto:Xiomara Solano

Fotografías: Wilberth Marval y Xiomara Solano

/ Pasante/ Andrea Barrueta

Noticia al Dia

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Merlina regresa con más misterio

Merlina regresa con más misterio

Albert Suárez vuelve a las Grandes Ligas tras ser activado por Orioles

Albert Suárez vuelve a las Grandes Ligas tras ser activado por Orioles

La mirada de Ethan Hawke sobre su pasado: el matrimonio con Uma Thurman y el papel que no fue

La mirada de Ethan Hawke sobre su pasado: el matrimonio con Uma Thurman y el papel que no fue

Viajeros piden a la Chinita restablecimiento de vuelos internacionales por el aeropuerto que lleva su nombre

Viajeros piden a la Chinita restablecimiento de vuelos internacionales por el aeropuerto que lleva su nombre

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Mueren más de mil personas tras deslizamiento de tierra en Sudán

Mueren más de mil personas tras deslizamiento de tierra en Sudán

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

La pila bautismal en la que José Gregorio Hernández recibió el santo sacramento tiene 160 años

La pila bautismal en la que José Gregorio Hernández recibió el santo sacramento tiene 160 años

Noticias Relacionadas

Sucesos

Capturan en Cúcuta a presunto coordinador criminal del Tren de Aragua

La Policía Nacional de Colombia capturó este martes 2 de septiembre en Cúcuta a Henderson Ernesto Dorante Parra, alias ‘HD’,…
Regionales

Fundanica Zulia conmemora Septiembre Dorado, el Mes de la Concientización del Cáncer Infantil

Cada año, se conmemora septiembre como el Mes Internacional de Concientización del Cáncer Infantil, cuyo objetivo es educar y fortalecer…
Al Dia

El precio del oro establece un máximo histórico

Los analistas ven el oro al contado en un rango de 3.600 a 3.900 dólares en el corto y mediano plazo, con potencial para probar el nivel de 4.000 dólares en 2026 si persisten las incertidumbres económicas y geopolíticas.
Principal

Viajeros piden a la Chinita restablecimiento de vuelos internacionales por el aeropuerto que lleva su nombre

Maracaibo clama por el regreso de los vuelos internacionales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025