El Mercado Santa Rosalía busca renacer tras años de abandono

El equipo de reporteros de Noticia al Día recorrió el emblemático Mercado Santa Rosalía, fundado hace más de nueve décadas y considerado un patrimonio histórico de la comunidad. Este establecimiento, vale recordar, fue golpeado por la pandemia y el deterioro, lo que provocó que muchos comerciantes bajaran la Santa María. Sin embargo, algunos han permanecido firmes, como es el caso de dos negocios que aún hacen vida comercial en el lugar.

Actualmente, solo permanecen abiertos dos puestos, entre ellos un restaurante, que resisten a pesar de la crisis. La comuna y la nueva administración, que comenzaron la rehabilitación hace dos años, han contabilizado un total de 92 puestos, muchos de los cuales esperan ser reactivados mediante un rescate estructural y orgánico planificado.

Foto: Wilberth Marval

El mercado también ha sufrido actos de vandalismo. Hoy se encuentra sin techo y con reportes de robo de cables eléctricos, lo que ha dejado varias áreas completamente a oscuras. La situación es preocupante: además de la falta de techo, el piso presenta daños significativos en distintas zonas, afectando a varios locales que permanecen inutilizables. Estas condiciones impiden la apertura al público.

Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval

La nueva regidora del mercado, Kelly Ruiz, junto con su equipo y el apoyo de la comuna, coordina acciones para la recuperación del espacio, tras una inspección realizada por la comisión enviada por el alcalde Gian Carlo Di Martino. El recorrido por las instalaciones fue guiado por Celia Gusmán, secretaria de la regidora, quien detalló las condiciones actuales y los daños que afectan la infraestructura. Este trabajo conjunto marca el inicio de un plan que busca devolverle funcionalidad y seguridad al mercado en beneficio de la comunidad.

Foto:Xiomara Solano

Este esfuerzo no solo pretende recuperar un espacio físico, sino también reavivar el sentido de pertenencia y comunidad que el Mercado Santa Rosalía representa para sus habitantes. La expectativa y el compromiso de todos es rescatar un patrimonio vivo para fortalecer la identidad y la economía local.

En sus tiempos de esplendor, el mercado era un punto de encuentro vital para comerciantes y compradores. Allí se ofrecía una gran diversidad de productos: frutas, verduras frescas, carnes, pescados y especias. El espacio era el corazón de la vida económica de la zona.

Se recuerdan con especial cariño puestos emblemáticos como el del señor Horacio, conocido por vender aliños, o el local que ofrecía el queso más apreciado por los visitantes. El Mercado Santa Rosalía albergaba además muchos otros negocios que contribuían a su gran variedad y riqueza comercial para la comunidad.

Foto:Xiomara Solano Foto:Xiomara Solano Foto:Xiomara Solano Foto:Xiomara Solano Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval Foto:Xiomara Solano Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval Foto: Wilberth Marval Foto:Xiomara Solano Foto:Xiomara Solano Foto:Xiomara Solano

Fotografías: Wilberth Marval y Xiomara Solano

/ Pasante/ Andrea Barrueta

Noticia al Dia