El Monumental Ricardo Aguirre retumbó en la Plazoleta de la Basílica: 800 gaiteros se unieron en un tributo inolvidable

La noche de este 8 de noviembre 1.100 drones crearon la imagen del Monumental Ricardo Aguirre en medio de un emotivo homenaje realizado por 800 gaiteros.

Simultáneamente, 44 grupos de gaita formaron una sola voz junto a Aguirre para entonar Reina Morena y La Grey Zuliana en presencia de Nuestra Virgen del Chiquinquirá quien se reencontró de nuevo con El Monumental.

En el marco de la celebración del Día del Gaitero la Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón organizaron el magnífico evento bajo la dirección de Endri Mendez , Argenis Sánchez y Jaime Indriago.

El espectáculo estuvo presentado por Ramón Soto Urdaneta y Albani Avila. Destacaron actuaciones de grandes intérpretes como Albes Aguirre, Ricardo "El Pelón" Aguirre, Luis Angel Aguirre, Eroy Chacin, Neguito Borjas y Jaime Indriago.

Entre las agrupaciones que se hicieron presente se encuentran Racoa, Alitasia,VHG, Barrio Obrero de Cabimas, Iluminación Gaita y Show, Gaiteros del Pozon, Azulejos, Gaiteros del Pillopo, Entre Gaitas y Gaiteros, La Aguirreña, Niños Cantores del Zulia, Zagalines del Padre Vilchez , Maragaita, Gaiteritos de la Portuaria, Las Sensacionales, Iluminación Gaiteta,Saladillo 70, Gaiteros de Ziruma, Estrellas del 2000, Gaiteritos de Lucia, Los Pascueritos, Servidores de María, Gaita de Otrora, Tren Gaitero, Grupo Candela, Rebelión Gaitera, Fuego Vivo, Los Hijos de la Chinita, Tren Gaitero, Gaiteros de San Vicente de Paul y las escuelas de FUNDAGRAEZ.

En el evento estuvieron presente personalidades como Douglas Ochoa, Quintiliano Sánchez y Wolfang Romero. Así como también, el Pbro. de la Basílica Nedward Andrade y el Director General de Niños Cantores del Zulia Richard Colmenares.

En la Plaza San Juan de Dios las agrupaciones gaiteras tocaron canciones como Aquel Zuliano, La Grey Zuliana, La Vivarachera, Reina Morena, La Elegida, Madre, La Parrandera, Golpe Tradicional, Viva La Gaita y La Sandunguera.

En el evento se enviaron palabras de apoyo y afecto por parte del gremio gaitero al Cañón de la Gaita Danelo Badell pará su pronta recuperación.

Al finalizar el evento, Janeth Aguirre, Endri Méndez y Argenis Sánchez agradecieron a todas las personas que aportaron un granito de arena para realizar la producción musical donde se celebro el día del gaitero y se recuerda con admiración a Aguirre.

Méndez, informó que las gaitas creadas con la voz del Monumental se encuentran disponibles en las diferentes Plataformas Streaming.

Foto: Any Vargas

Noticia al Día / Arely Munda/Pasante

Fotos: Rosell Oberto/María García