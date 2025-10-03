El nombre de Tostadas El 25 (Vinicio Díaz)

El nombre “Tostadas El 25” no tiene una sola explicación oficial, pero hay varias historias que se cuentan:

• Por la calle donde nació: el primer local estuvo en una calle marcada con el número 25, en el sector Delicias de Maracaibo, y la gente comenzó a llamarlo así. Aunque luego se mudó, el nombre se quedó.

• Por costumbre y tradición: aun cuando el sitio cambió de ubicación, el nombre ya era famoso y no lo cambiaron para no perder clientela.

• Por el “pote 25”: dicen que los mesoneros tenían una lata para las propinas llamada “pote 25” y cada vez que alguien dejaba dinero gritaban “¡Tostadas 25, gracias!”, convirtiéndose en parte del ambiente del lugar.

En pocas palabras, “El 25” combina su origen en la Calle 25 con esa anécdota del pote de propinas, y por eso el nombre quedó grabado en la memoria de los maracuchos