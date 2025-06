Los vendedores ambulantes de comida son el "resuelve" de miles de comerciantes y buhoneros que hacen vida en el casco central de Maracaibo y en otros mercados populares de la ciudad, como por ejemplo en el sector Santa Rosalía, Las Playitas y los periféricos que se ubican en Haticos por Arriba y en la avenida 28, más conocida como La Limpia.

El ajetreo cotidiano en estos lugares públicos no da chance para que estas personas, al mediodía, dejen sus puestos de trabajo o cesen por unos minutos sus actividades y busquen un restaurante. Por ello, el marabino, en su afán de emprender y reinventarse, estableció la modalidad de vender comida, pregonando su producto entre los pasillos de estos mercados, saciando el hambre hasta de los mismos clientes.

En el mercado de mayoristas Las Pulgas hay una gran variedad de vendedores ambulantes de comida. Entre las once y media de la mañana y dos de la tarde, se les puede ver recorriendo esta parte del "centro" llevando almuerzos y sopas en carritos de supermercados. También hay hermanos de la etnia wayúu, que venden de la misma forma sus populares "guapitos" con queso y mazorcas cocidas.

Allí, el equipo reporteril de Noticia al Día, realizó este jueves cinco de septiembre un recorrido para conocer de cerca este tipo de ocupación. En uno de esos pasillos, por donde se ubica la zona de las ferreterías, estaba Luis Colina, de 49 años de edad, quien se dedica a la venta ambulante de comida desde hace más de 30 años, tanto en Las Pulgas como en el mercado Las Playitas.

Luis es catalogado "El papá de la rica sopa" y de esta manera publicita, a viva voz, su producto caliente entre los atestados pasillos de Las Pulgas. Al ser consultado sobre el oficio que desempeña, manifestó que lo hace con mucho orgullo, pues, considera que "cualquier trabajo dignifica al hombre". Expresó que el mismo prepara las sopas y que, gracias a Dios, siempre termina su jornada satisfecho con sus ventas.

"Tengo más de 30 años vendiendo comida en el centro y no me quejo. La gente siempre me compra porque hambre siempre hay, sobre todo aquí que se trabaja mucho. Ahora vendo sopa, pero antes vendía otro tipo de comida como por ejemplo, arroz con carne y tajadas, pasticho, chivo en coco, pescado frito con arroz y ensalada. Yo mismo preparo toda la comida que vendo y no tengo quejas", dijo Luis Colina.

Luis vende a cien bolívares la ración de sopa, en esta ocasión de caraota con chocozuela. A pesar de las condiciones insalubres que presenta este recinto en muchas de sus áreas internas, Luis trata de ser lo más aseado posible al momento de servir para no perder su clientela y vender todo su producto. Destacó que se levanta de madrugada todos los días para que el tiempo cocinar y llegar antes del mediodía al centro de la ciudad.

