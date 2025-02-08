El Parroquiano Astolfo Romero cumpliría hoy 75 años: Su poesía hecha gaita sigue vigente

Hoy 8 de febrero de 1950, nació en Maracaibo, Venezuela, Astolfo José Romero Chacín, más conocido como Astolfo Romero, "El Parroquiano" o "El Espectacular de la Gaita".

El cantante, músico, compositor y actor es una de las figuras más importantes en la historia de la gaita zuliana, un género musical folclórico de Venezuela.

Astolfo Romero fue un artista polifacético que incursionó en la música, la actuación y la locución. Su carrera musical inició en 1962, cuando comenzó a cantar en programas de radio y televisión. En 1970, grabó su primer disco, "La gaita del 69″.

A lo largo de su trayectoria, grabó más de 20 discos y participó en innumerables festivales y conciertos. Algunas de sus canciones más populares son "La gaita del 69″, "El parrandero", "La negra Juana", "El gavilán" y "La gaita onomatopéyica".

Astolfo Romero fue un defensor de la cultura zuliana y un promotor de la gaita. Su música se caracteriza por su ritmo alegre y contagioso, así como por sus letras ingeniosas y humorísticas.

Fue un artista muy querido y admirado en Venezuela y otros países de Latinoamérica. Su música ha trascendido generaciones y sigue siendo escuchada y bailada en la actualidad.

Astolfo Romero falleció el 20 de mayo de 2000, a la edad de 50 años, a causa de un infarto. Su legado musical sigue vivo y su nombre es sinónimo de alegría y tradición.

Hoy cumpliría 75 años, por lo que recordamos y celebramos la vida y obra de este gran artista venezolano.

