El peligro silencioso: Estructuras abandonadas amenazan la seguridad y el patrimonio de Maracaibo

En la ciudad de Maracaibo, un número creciente de estructuras antiguas y en deterioro representa un grave riesgo para la seguridad pública y un lamento para su patrimonio histórico.

Estos inmuebles, que alguna vez fueron símbolos de la ciudad y centros de actividad, se encuentran hoy en estado crítico, representando una amenaza latente para residentes y transeúntes.

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

El temor post-Sismos: Una amenaza latente



Tras los recientes sismos registrados en la región, la preocupación ciudadana se ha disparado. El temor se centra en la posibilidad de que un temblor de mayor magnitud pueda provocar el colapso de estos edificios ruinosos.

Entre ellos, destaca el emblemático edificio donde funcionaba el antiguo cine Altamira. Este espacio, que fue un ícono de la modernidad y el entretenimiento, y que se ubicaba en el que fue el rascacielos bancario más alto de la ciudad por décadas, se ha convertido hoy en un foco de peligro y abandono.

El cine Altamira cerró a principios de los años 2000 por problemas financieros. Desde entonces, el inmueble ha sufrido un deterioro acelerado. Hoy, solo el esqueleto de la estructura permanece, despojado de ventanas y marcos de aluminio, sustraídos con el tiempo.

Solo el primer piso está habitado en condiciones precarias y la mayor parte del edificio se mantiene inhabitable y presenta un elevado riesgo estructural.

El Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade), actual propietario del inmueble, ha reconocido la necesidad de demoler la construcción. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha ejecutado ninguna acción concreta para proteger a las familias que lo habitan y a los transeúntes.

Foto: Xiomara Solano

Tres símbolos de abandono y deterioro



La amenaza no se limita al antiguo cine Altamira. La ciudad alberga otros edificios en situaciones de riesgo similar, que causan temor y nostalgia:

Antiguo Cada de Sierra Maestra: Ubicado en la parroquia Manuel Dagnino, colindante con el municipio San Francisco. Gran parte de este prominente centro comercial, que albergaba supermercado, farmacia, estudios de fotografía, tiendas de ropa, pintura y ferreterías, hoy se encuentra en ruinas.

Solo tres locales se mantienen en funcionamiento, mientras que el resto de la estructura se ha convertido en refugio de indigentes y personas con adicciones.

Antiguo Hotel Granada: Otro edificio emblemático, cuya estructura se mantiene en pie a pesar del tiempo, pero sumido en el abandono. Este lugar, lleno de historia y de gran importancia en su momento, es ahora utilizado como depósito de basura y guarida de indigentes.

Muchos de estos edificios, incluyendo el caso del Granada, forman parte del patrimonio histórico y cultural de Maracaibo. Su falta de mantenimiento y restauración no solo los convierte en un gran peligro físico, sino que también implica la pérdida de un legado vital para las nuevas generaciones.

Andrea Barrueta/Pasante

Fotos: Xiomara Solano

Noticias al Día