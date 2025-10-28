Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

El peligro silencioso: Estructuras abandonadas amenazan la seguridad y el patrimonio de Maracaibo

Maracaibo tiene estructuras antiguas y afectadas que representan un riesgo para la seguridad de quienes habitan o transitan cerca de ellas.

Por Pasante1

El peligro silencioso: Estructuras abandonadas amenazan la seguridad y el patrimonio de Maracaibo
Foto Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En la ciudad de Maracaibo, un número creciente de estructuras antiguas y en deterioro representa un grave riesgo para la seguridad pública y un lamento para su patrimonio histórico.

Estos inmuebles, que alguna vez fueron símbolos de la ciudad y centros de actividad, se encuentran hoy en estado crítico, representando una amenaza latente para residentes y transeúntes.

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

El temor post-Sismos: Una amenaza latente


Tras los recientes sismos registrados en la región, la preocupación ciudadana se ha disparado. El temor se centra en la posibilidad de que un temblor de mayor magnitud pueda provocar el colapso de estos edificios ruinosos.

Entre ellos, destaca el emblemático edificio donde funcionaba el antiguo cine Altamira. Este espacio, que fue un ícono de la modernidad y el entretenimiento, y que se ubicaba en el que fue el rascacielos bancario más alto de la ciudad por décadas, se ha convertido hoy en un foco de peligro y abandono.

El cine Altamira cerró a principios de los años 2000 por problemas financieros. Desde entonces, el inmueble ha sufrido un deterioro acelerado. Hoy, solo el esqueleto de la estructura permanece, despojado de ventanas y marcos de aluminio, sustraídos con el tiempo.

Solo el primer piso está habitado en condiciones precarias y la mayor parte del edificio se mantiene inhabitable y presenta un elevado riesgo estructural.

El Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade), actual propietario del inmueble, ha reconocido la necesidad de demoler la construcción. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha ejecutado ninguna acción concreta para proteger a las familias que lo habitan y a los transeúntes.

Foto: Xiomara Solano

Tres símbolos de abandono y deterioro


La amenaza no se limita al antiguo cine Altamira. La ciudad alberga otros edificios en situaciones de riesgo similar, que causan temor y nostalgia:

Antiguo Cada de Sierra Maestra: Ubicado en la parroquia Manuel Dagnino, colindante con el municipio San Francisco. Gran parte de este prominente centro comercial, que albergaba supermercado, farmacia, estudios de fotografía, tiendas de ropa, pintura y ferreterías, hoy se encuentra en ruinas.

Solo tres locales se mantienen en funcionamiento, mientras que el resto de la estructura se ha convertido en refugio de indigentes y personas con adicciones.

Gran parte de los que fue un prominente centro comercial ahora está en ruinas solo funcionan tres locales y el resto es guarida de huele pegas e indigentes.

Para quienes no lo saben, en este centro comercial del Sur funcionaba una farmacia, supermercado, estudios de fotografías y tiendas de ropa, pintura, tascas y ferreterías.

Antiguo Hotel Granada: Otro edificio emblemático, cuya estructura se mantiene en pie a pesar del tiempo, pero sumido en el abandono. Este lugar, lleno de historia y de gran importancia en su momento, es ahora utilizado como depósito de basura y guarida de indigentes.

Muchos de estos edificios, incluyendo el caso del Granada, forman parte del patrimonio histórico y cultural de Maracaibo. Su falta de mantenimiento y restauración no solo los convierte en un gran peligro físico, sino que también implica la pérdida de un legado vital para las nuevas generaciones.

Andrea Barrueta/Pasante

Fotos: Xiomara Solano

Noticias al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Llega 1.012,50 al sistema Patria

Llega 1.012,50 al sistema Patria

Parroquia Nuestra Señora del Carmen organiza bingo-verbena a beneficio de la Casa de Misericordia

Parroquia Nuestra Señora del Carmen organiza bingo-verbena a beneficio de la Casa de Misericordia

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Venezolano fue condenado a 20 años de prisión por el crimen del médico Nicolás Pinochet en Chile

Venezolano fue condenado a 20 años de prisión por el crimen del médico Nicolás Pinochet en Chile

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

No se ha hecho El Milagro: Hermanos inválidos mueren de mengua, en un cuarto sin techo que se les llevó la lluvia

No se ha hecho El Milagro: Hermanos inválidos mueren de mengua, en un cuarto sin techo que se les llevó la lluvia

Noticias Relacionadas

Al Dia

El huracán Melissa supera a Katrina en intensidad

Los vientos sostenidos de Melissa, de 297 kilómetros por hora, son más potentes que los vientos durante la intensidad máxima del huracán Katrina, que fueron de 280 kilómetros por hora antes de debilitarse ligeramente
Zulia

Parroquia Nuestra Señora del Carmen organiza bingo-verbena a beneficio de la Casa de Misericordia

Este espacio, sostenidas gracias al esfuerzo conjunto de la iglesia y el respaldo de empresas privadas, ofrece atención integral a 108 personas de la tercera edad, brindándoles albergue, asistencia médica, acompañamiento social y alimentación
Al Dia

Venezolana honesta devolvió más de 20 mil dólares que se encontró en Chile y la premiaron con una crema

La honestidad de Karolay Carrillo, una joven venezolana que trabaja como barbera en Santiago, se ha vuelto viral tras un inusual hallazgo en Chile.
Zulia

Reportan sismo de magnitud 3.3 al este de Bachaquero

El epicentro fue localizado en las coordenadas 10.008° N y 70.784° O, aproximadamente 37 kilómetros al este de Bachaquero, estado Zulia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025