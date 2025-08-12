“El Pelón” Ricardo Aguirre asume presidencia del Instituto Municipal de la Gaita

En horas de la tarde de este lunes, el ciudadano Ricardo Aguirre fue oficialmente designado como presidente del Instituto Municipal de la Gaita “Ricardo Aguirre” (Imgra), organismo adscrito a la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

El nombramiento fue realizado por el alcalde del municipio, Gian Carlo Di Martino, en reconocimiento a su destacada trayectoria y compromiso con la promoción de la gaita como expresión musical y patrimonio cultural del estado Zulia.

“Es un honor llevar el nombre de este instituto, y aún mayor el compromiso con todos los niños que se forman en las escuelas de gaitas de nuestras parroquias. Cuenten conmigo como aliado, amigo y servidor de todos los gaiteros”, expresó el nuevo presidente, reafirmando su disposición a fortalecer los programas de formación musical en las comunidades.

El Instituto Municipal de la Gaita “Ricardo Aguirre” tiene como misión preservar, difundir y enseñar la gaita zuliana, especialmente entre las nuevas generaciones, consolidando así el legado cultural de esta manifestación artística profundamente arraigada en el sentir maracaibero.

Noticia al Día / Ricardo Aguirre en Ig.