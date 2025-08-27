"El pollo nuestro de cada día": Proteína económica y asequible en la mesa del zuliano

El pollo se ha establecido como una opción económica y asequible para una amplia gama de consumidores, lo que facilita su inclusión en las dietas diarias. Es una de las carnes blancas más populares por su valor nutricional y versatilidad culinaria.

Sin embargo, a pesar de sus beneficios protéico, los especialistas nutricionales prefieren un consumo moderado, intercalándolo con otras carnes y priorizando métodos de cocción saludables para aprovechar sus proteínas y vitaminas sin sumar grasas no saludables.

Con la expesión maracucha "listo el pollo", que significa que algo ha terminado o que el problema o la situación se ha resuelto de manera definitiva, los maracuchos resuelven su día de almuerzo o cena con pollo, por ser la carne de más bajo precio, recomendable en dietas y se puede preparar de diferentes maneras. Rinde para todos porque se puede consumir en distintos platos y "listo el pollo".

Sube la producción

Sigue siendo la carne más consumida en Venezuela, representando más del 50% del consumo de proteínas del país, según datos de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela (Fenavi) de 2024 y 2025.

La producción y el consumo de pollo han mostrado un crecimiento alentador, con un aumento del 15,8% en la producción en 2024 y una cifra per cápita de 22 kg al año, o hasta 31.66 kg según otras estimaciones.

A principios de junio el gobierno anunció acuerdos con el sector productivo, resultando en una baja y posterior estabilidad en los precios de pollo y huevos. Se habla dentro del sector productor que en algunos casos las ventas lentas impulsan a los vendedores a dar mejores precios para estimular la compra.

Su costo es variable según el tipo de corte y el lugar de venta, con precios que rondan entre los $2.79 por kg para el pollo entero fresco hasta más de $7 por kg para filet de pechuga fresca, aunque estos precios pueden fluctuar y depende de las ofertas diarias de cada establecimiento o mercado.

La proteína más consumida

El sector avícola trabaja para mejorar los procesos, modernizar tecnología y aumentar la exportación, lo que beneficia la industria en general.

Los precios en dólares y bolívares

La producción de pollo en Venezuela se considera estable y en crecimiento, con cifras que muestran un aumento en el primer semestre de 2025 y una proyección positiva para el resto del año.

A pesar de los desafíos relacionados con el financiamiento y los insumos, el sector ha experimentado un incremento en su producción, que está garantizando el abastecimiento del mercado nacional y explorando opciones de exportación. Los precios se cotizan tanto en dólares como en bolívares, utilizando la tasa del día del Banco Central de Venezuela.

