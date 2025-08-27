Miércoles 27 de agosto de 2025
Al Dia

"El pollo nuestro de cada día": Proteína económica y asequible en la mesa del zuliano

La industria avícola está en capacidad de abastecer la demanda interna, distribuyendo unas 7.000 toneladas de carne de pollo al día

Por Javier Sanchez

El pollo se ha convertido en el "salao" predilecto de los zulianos ante el incremento desmedido de la carne de res. Foto:
El pollo se ha establecido como una opción económica y asequible para una amplia gama de consumidores, lo que facilita su inclusión en las dietas diarias. Es una de las carnes blancas más populares por su valor nutricional y versatilidad culinaria.

Sin embargo, a pesar de sus beneficios protéico, los especialistas nutricionales prefieren un consumo moderado, intercalándolo con otras carnes y priorizando métodos de cocción saludables para aprovechar sus proteínas y vitaminas sin sumar grasas no saludables.

Con la expesión maracucha "listo el pollo", que significa que algo ha terminado o que el problema o la situación se ha resuelto de manera definitiva, los maracuchos resuelven su día de almuerzo o cena con pollo, por ser la carne de más bajo precio, recomendable en dietas y se puede preparar de diferentes maneras. Rinde para todos porque se puede consumir en distintos platos y "listo el pollo".

Sube la producción

Sigue siendo la carne más consumida en Venezuela, representando más del 50% del consumo de proteínas del país, según datos de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela (Fenavi) de 2024 y 2025.

La producción y el consumo de pollo han mostrado un crecimiento alentador, con un aumento del 15,8% en la producción en 2024 y una cifra per cápita de 22 kg al año, o hasta 31.66 kg según otras estimaciones.

A principios de junio el gobierno anunció acuerdos con el sector productivo, resultando en una baja y posterior estabilidad en los precios de pollo y huevos. Se habla dentro del sector productor que en algunos casos las ventas lentas impulsan a los vendedores a dar mejores precios para estimular la compra.

Su costo es variable según el tipo de corte y el lugar de venta, con precios que rondan entre los $2.79 por kg para el pollo entero fresco hasta más de $7 por kg para filet de pechuga fresca, aunque estos precios pueden fluctuar y depende de las ofertas diarias de cada establecimiento o mercado.

La proteína más consumida

Es la proteína más consumida en el país, representando aproximadamente el 53% de la ingesta total de carne. Ha experimentado un crecimiento significativo, con un incremento del 15,8% en la producción de 2024.

Las estimaciones sobre el consumo varían y se sitúan entre 22 kg y 31,66 kg anuales por habitante, según diferentes fuentes.

El sector avícola trabaja para mejorar los procesos, modernizar tecnología y aumentar la exportación, lo que beneficia la industria en general.

Los precios en dólares y bolívares

La producción de pollo en Venezuela se considera estable y en crecimiento, con cifras que muestran un aumento en el primer semestre de 2025 y una proyección positiva para el resto del año.

A pesar de los desafíos relacionados con el financiamiento y los insumos, el sector ha experimentado un incremento en su producción, que está garantizando el abastecimiento del mercado nacional y explorando opciones de exportación. Los precios se cotizan tanto en dólares como en bolívares, utilizando la tasa del día del Banco Central de Venezuela.

Con información Unión Radio/ Fotos: Xiomara Solano

