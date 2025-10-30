Jueves 30 de octubre de 2025
Economía

El Primer Congreso Internacional del Carbón 2025 en Maracaibo busca impulsar la soberanía y sostenibilidad de los recursos minerales del país

El congreso destaca el compromiso de la clase trabajadora en la recuperación y desarrollo de la economía nacional a través de los recursos minerales.

Por Noticia al Dia

El Primer Congreso Internacional del Carbón 2025 en Maracaibo busca impulsar la soberanía y sostenibilidad de los recursos minerales del país
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Hotel Tibisay del Lago, Maracaibo se convirtió en el escenario del Primer Congreso Internacional del Carbón 2025, un evento crucial para el desarrollo económico y la modernización de la industria carbonífera venezolana.

El congreso se lleva a cabo desde el 28 hasta este 30 de octubre, con actividades diarias desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

El evento fue inaugurado por el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, quien resaltó el compromiso de la clase trabajadora con la recuperación económica nacional. En este contexto, la empresa Carbozulia reporta un notable aumento en su producción, superando el 156% en comparación con el año anterior.

El congreso, concebido por los propios trabajadores de Carbozulia, busca impulsar la soberanía y sostenibilidad de los recursos minerales del país y vitalizar la industria a través de:

  • Promoción de la inversión extranjera.
  • Transferencia de tecnología.
  • Fomento del desarrollo sostenible del sector.

Un pilar fundamental del Congreso es la promoción de un modelo productivo que respete el medio ambiente, enfatizando la necesidad de una minería ecológica. El plan inicial contempla la ambiciosa meta de recuperar más de ocho mil hectáreas en una fase inicial, con el objetivo nacional de alcanzar las 50 mil hectáreas, siendo el estado Zulia una región clave para este desarrollo.

Además de abordar la conciencia ecológica, la actividad ha permitido a los asistentes conocer de cerca la complejidad del sector, incluyendo:

La minería subterránea y sus operaciones, que alcanzan profundidades de hasta 350 metros.

La calidad del carbón producido en Carbozulia, reconocido internacionalmente como uno de los mejores del mundo.

El encuentro sirve como plataforma para el diálogo y la formulación de estrategias, reuniendo a expertos, inversores y empresas del sector.

La Gobernación del Zulia, junto con las de los estados Táchira, Falcón, Anzoátegui y Aragua, exhibieron un stand informativo donde se muestra el trabajo minero, desde la maquinaria utilizada hasta los uniformes de los empleados.

Jean Carlos Mendoza, del Consejo Producto de Trabajadores (CPT), en entrevista con Noticia al Día destacó la importancia de este primer congreso internacional, para dar a conocer a la comunidad global la producción y el significativo avance en el sector. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional e inversores nacionales a sumarse a esta iniciativa.

El Congreso Internacional del Carbón 2025, atendido por un equipo de más de 64 jóvenes de protocolo, se consolida como una oportunidad única para explorar el potencial industrial de Venezuela aprovechando las vastas reservas de carbón que posee la nación.

Asimismo, Mendoza invitó a la comunidad internacional y a los inversionistas nacionales a acercarse a lo que se está formando en este primer Congreso Internacional del Carbón.

El Congreso Internacional del Carbón 2025 es, sin duda, una oportunidad única para explorar el potencial industrial de Venezuela.

Kelly Nava/ Pasante

Fotos y Video/ Will Marval

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El Primer Congreso Internacional del Carbón 2025 en Maracaibo busca impulsar la soberanía y sostenibilidad de los recursos minerales del país

El Primer Congreso Internacional del Carbón 2025 en Maracaibo busca impulsar la soberanía y sostenibilidad de los recursos minerales del país

PNB mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

PNB mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

Preso PNB por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a su trabajo por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

Preso PNB por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a su trabajo por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Un retacito de Maracaibo para el bravío Capitán Anselmo Belloso

Un retacito de Maracaibo para el bravío Capitán Anselmo Belloso

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

El Salvador extendió su régimen de excepción

El Salvador extendió su régimen de excepción

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Rosalía estrena

Rosalía estrena "Berghain", un sorprendente dúo con Björk y Yves Tumor

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

Fernando Aristeguieta asumiría como seleccionador interino de la Vinotinto para los amistosos de noviembre

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

"Así somos las mujeres venezolanas": Alicia Machado sobre Diosa Canales en La Casa de Alofoke

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

El venezolano Jesús Valenzuela entre los mejores árbitros del mundo según la IFFHS

Jesús Valenzuela se encuentra entre los 25 nominados por la IFFHS al premio Mejor Árbitro del Mundo 2025, destacando su trayectoria internacional y su presencia en torneos de alto nivel
Principal

Un retacito de Maracaibo para el bravío Capitán Anselmo Belloso

Comandante de la goleta Espartana en La batalla Naval del Lago de Maracaibo donde se vistió de glorias y laureles
Al Dia

El guardián de la cultura zuliana Alexis Blanco celebra un nuevo capítulo de vida

Porque Alexis no solo escribe sobre cultura: la vive, la respira y la contagia. Y cada vez que llega por aquí, por esta sala de redacción, su presencia es la de un amigo que vuelve al hogar.
Zulia

Tres accidentes en Maracaibo hoy dejan un muerto

En el Casco Central de la ciudad murió un hombre al ser arrollado por un carro. Autoridades competentes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue de la localidad

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025