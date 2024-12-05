El Príncipe de Egipto “El Musical” hizo vibrar a cientos de espectadores en Maracaibo

La iglesia Nuestra Señora del Carmen, en el barrio Andrés Eloy Blanco de Maracaibo, fue el escenario perfecto para presentar la nueva obra El Príncipe de Egipto “El Musical”.

Esta fue una adaptación para banda, coral y teatro, que en una fusión perfecta, dio vida a la historia del profeta Moisés, presentado por la Banda Regina Coeli.

Dirigidos por la Licenciada Jenciree Valera, la banda Regina Coeli, inició su temporada musical 2025 este pasado sábado 30 de noviembre y pretende, con este formato, innovar el estilo de las bandas, no sólo en el Zulia, sino en toda Venezuela.

Foto: Cortesía

"Nuestra banda es una institución que se ha caracterizado a lo largo de sus 31 años por marcar la pauta en el ámbito musical en todo territorio zuliano, y en esta oportunidad, queremos presentar un nuevo estilo, siempre buscando mostrar algo diferente, pero con el mismo enfoque musical de mostrar el trabajo de todo un año de mucho esfuerzo”, destacó la directora.

El Príncipe de Egipto es una obra creada por el arreglista Antonio Fuenmayor y adaptada por la banda para mostrarla a toda la comunidad marabina y de la región, según destacó la Secretaria de Cultura del estado Zulia, Viviana Márquez.

Foto: Cortesía

"Este montaje es digno de ser presentado a todas las comunidades y nos comprometemos a apoyar esta iniciativa de la junta directiva de la banda y lo más importante, fomentar el desarrollo cultural en todo el Zulia como promesa de un futuro más esperanzador, como es el sueño de nuestro gobernador Manuel Rosales”, señaló Márquez.

La presentación contó con más de 150 artistas en escena, con la participación del ministerio de música Voces del Carmelo, de la parroquia El Carmen y el teatro de sombras Piso Verde. Además, con el impulso y colaboración del presbítero Eleuterio Cuevas, quien ha apoyado a la banda de manera incondicional y quien funge como su guía espiritual.

Foto: Cortesía

En la presentación del musical, la banda recibió y estrenó el nuevo uniforme que lleva las insignias del Zulia y el escudo con el cual se identifica la organización la cual se mantiene en pie como lo soñó su fundador, el presbítero Rafael Márquez.

Banda Regina Coeli.