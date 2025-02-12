El SAHUM celebra con "Toque de Campana" la victoria de 4 pequeños pacientes contra el cáncer

Este 12 de febrero, se llevó a cabo la celebración de la “Victoria de la Lucha Contra el Cáncer” en el

Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM).

La doctora Oneida Osorio Muñoz, Directora General, en compañía de los doctores: Niria Matos, Directora de Atención Médica; Karen Bauza, Jefa de la División de Pediatría y Puericultura y José Antonio Castellanos, Jefe del Servicio de Oncología Pediátrica; además de los titulares de diferentes servicios, departamentos, trabajadores, familiares de los niños y público en general, celebraron con júbilo el triunfo de 4 pacientes pediátricos en su lucha contra el cáncer.

Cuatro Toques de Campana

Este emotivo festejo, es conocido en la institución como el "Toque de Campana" que anuncia cuando los pequeños pacientes finalizan sus tratamientos.

Salome Gañán, Andrés Sánchez, Emmanuel Espina y Cailor Pineda, celebraron, con la llegada de nuestra Chinita y una misa de Acción de Gracias, ofrecida por el presbítero José Enrique Valera, vicerrector del Seminario Mayor "Santo Tomás de Aquino" de Maracaibo, inició esta fiesta del Tercer Toque de Campana de la Victoria de la Lucha Contra el Cáncer.

Sentimientos a flor de piel

La doctora Oneida Osorio Muñoz, expresó "con un nudo en la garganta y mucha alegría en el corazón, desde la dirección del Hospital Universitario de Maracaibo, siento una gran admiración por cada uno de ustedes, quienes son parte de esta victoria, un paciente pediátrico es el alma de esta institución, es nuestro punto más débil; y al mismo tiempo, es nuestra fortaleza, quienes nos enseñan lo que es luchar y seguir adelante”, dijo.

Por su parte, el Jefe de Oncología, Doctor José Antonio Castellanos, expresó “nuestra institución está para hacer el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno de los niños con cáncer, este simbólico acto de tocar la campana, cuando ya los niños culminan su protocolo de tratamiento, es y seguirá siendo nuestro norte con cada paciente que llegue a la institución”.

El testimonio más valioso

El niño, David Luis Fernández, habló con emotivas palabras "si yo pude tú también puedes, con fe y tratamiento oportuno y amor en familia”, dijo el chiquillo. Mientras que su mamá, Brenda Estrada, refirió "estamos aquí para confirmar que Dios convierte nuestras oraciones en milagros; y estos niños son la oración contestada de cada familia, lo que a veces nos pareció imposible, con el amor y constancia lo hemos logrado, con tan solo 3 meses de nacido fue diagnosticado; y luego una supuesta metástasis, pero hoy toca su campana de la victoria. Gracias a la institución por brindarnos toda la atención y el apoyo en la sanación de mi hijo”, finalizó conmovida.

