El Tranvía de Maracaibo es nominado al Premio Nacional de Turismo

La Fundación Tranvía de Maracaibo, adscrita a la Alcaldía de Maracaibo, fue nominada al Premio Nacional de Turismo en la mención “Calidad de Servicio”, dentro de la categoría Transporte Turístico Terrestre. El reconocimiento, otorgado por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, destaca las buenas prácticas en la prestación de servicios turísticos en el país.

La nominación fue celebrada por la institución a través de sus redes sociales, donde también se reconoció el trabajo del guía turístico Daniel Aguado. “Este reconocimiento resalta la calidad y el compromiso de nuestro equipo. Gracias por creer y confiar en nuestro trabajo”, expresaron en una publicación.

Desde su creación, el Tranvía de Maracaibo se ha consolidado como una experiencia turística que combina historia, tradición y cultura local. Su característico vehículo rojo y amarillo recorre espacios emblemáticos de la ciudad, promoviendo el gentilicio marabino y el turismo urbano.

La Fundación, dirigida por Estefanía Contreras desde el inicio de la actual gestión municipal, es el único servicio turístico del estado Zulia nominado en esta categoría. En paralelo, la Casa de la Capitulación —adscrita a la Gobernación del Zulia— fue postulada en la mención “Iniciativa en tecnologías aplicadas al turismo”.

El Premio Nacional de Turismo, que este año celebra su cuarta edición, reconoce iniciativas que promueven la sostenibilidad, la inclusión, la innovación y el desarrollo local, así como el cumplimiento de objetivos comunitarios y el fortalecimiento del intercambio cultural.

Noticia al Día / Nota de prensa