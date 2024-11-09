El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, afirmó hoy durante la inauguración de Expozulia en el hotel Tibisay del Lago que ve a la región zuliana creciendo y avanzando, como un ave fénix que resurge de las ruinas.

Foto: Xiomara Solano

Después de inaugurar el evento a las 6:00 p.m., el mandatario regional recorrió las instalaciones de la exposición y concedió una entrevista exclusiva a Noticia al Día.

Foto: Xiomara Solano

"Toda esta exposición es una muestra de los avances que hemos logrado en el Zulia. Nuestro estado está creciendo y desarrollándose", expresó.

Foto: Xiomara Solano

Rosales hizo un llamado a todos los sectores del país a unir esfuerzos para salir adelante. "Venezuela no se va a acabar", aseguró el mandatario.

Foto: Xiomara Solano

Considera que es necesario aprovechar las reservas petroleras del país para diversificar la economía y no depender únicamente de la producción petrolera. "Debemos desarrollar el turismo, el sector agropecuario, la minería y otros sectores", afirmó.

Foto: Xiomara Solano

"Para el próximo año, veo al Zulia creciendo y avanzando aún más. Hemos surgido como un ave fénix de las ruinas y la destrucción. Esta Expozulia, que había desaparecido, es una muestra clara de este renacimiento y de nuestro compromiso con el desarrollo", concluyó Rosales.

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día