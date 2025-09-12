Viernes 12 de septiembre de 2025
Al Dia

El Zulia se vuelca al rescate: gobierno, fundaciones y vecinos llevan esperanza a las víctimas de la explosión en San Francisco

Al menos 482 casas fueron afectadas

Por Andrea Guerrero

El Zulia se vuelca al rescate: gobierno, fundaciones y vecinos llevan esperanza a las víctimas de la explosión en San Francisco
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Tras la explosión registrada en la empresa Gallo Verde de fuegos artificiales en la Zona Industrial Sur, en el municipio San Francisco, se desplegó una red de apoyo comunitario que incluye centros de acopio, voluntarios, organizaciones sin fines de lucro y entes gubernamentales, todos movilizados para atender a los afectados por la tragedia.

Uno de los principales puntos de recolección fue habilitado por la Alcaldía Bolivariana de San Francisco en la cancha ubicada junto al Cuerpo de Bomberos de la Zona Industrial. Bajo el lema “Una mano amiga para los afectados por la tragedia de Gallo Verde”, se reciben donaciones de ropa, calzado, sábanas, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, insumos médicos y suministros de primeros auxilios.

La respuesta ciudadana fue inmediata. Voluntarios de distintas parroquias, fundaciones comunitarias y brigadas juveniles se sumaron a la labor de clasificación y distribución de los insumos. Imágenes captadas por el medio Noticia al Día muestran camionetas cargadas con bolsas de comida, aceite, medicinas, colchones y productos no perecederos, que son trasladados directamente a las zonas más afectadas.

El alcalde Héctor Soto agradeció públicamente la solidaridad del pueblo zuliano y reiteró que “San Francisco está unido por esta causa”.

Las autoridades continúan evaluando daños y necesidades específicas, mientras se mantiene activa la recepción de donativos en los centros habilitados.

Fotos y videos: NAD

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La súplica de Magaly y sus hijos no quedó en el silencio: el llamado de Noticia al Día tocó corazones y Manuel Conecta llevó esperanza a su hogar en Maracaibo

La súplica de Magaly y sus hijos no quedó en el silencio: el llamado de Noticia al Día tocó corazones y Manuel Conecta llevó esperanza a su hogar en Maracaibo

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA:

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio:

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio: "Fue un milagro"

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco:

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

"No los vamos a dejar solos": Alcalde Héctor Soto supervisa despliegue integral en zona afectada por explosión en San Francisco

Noticias Relacionadas

Internacionales

Nepal pone fin al vacío de poder con una histórica jura de su nueva primera ministra

"Me comprometo a ser leal a la nación y al pueblo, a cumplir la ley y desempeñar mis deberes con honestidad y sinceridad", declaró en su juramento, en una ceremonia televisada a nivel nacional
Política

Maduro activa jornada nacional de adiestramiento militar en 312 cuarteles del país

La actividad se desarrollará en 312 cuarteles y unidades militares distribuidos en todo el país, a partir de las 9:00 de la mañana
Zulia

La súplica de Magaly y sus hijos no quedó en el silencio: el llamado de Noticia al Día tocó corazones y Manuel Conecta llevó esperanza a su hogar en Maracaibo

Las imágenes captadas muestran a la señora saliendo de su casa con una bata negra de colores, con el rostro iluminado por una sonrisa que no lograba contener las lágrimas
Zulia

Se recupera bombero héroe de la explosión en San Francisco

Presentaba somnolencia y una herida abierta en la zona occipital, con exposición de fractura

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025