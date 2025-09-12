El Zulia se vuelca al rescate: gobierno, fundaciones y vecinos llevan esperanza a las víctimas de la explosión en San Francisco

Tras la explosión registrada en la empresa Gallo Verde de fuegos artificiales en la Zona Industrial Sur, en el municipio San Francisco, se desplegó una red de apoyo comunitario que incluye centros de acopio, voluntarios, organizaciones sin fines de lucro y entes gubernamentales, todos movilizados para atender a los afectados por la tragedia.

Uno de los principales puntos de recolección fue habilitado por la Alcaldía Bolivariana de San Francisco en la cancha ubicada junto al Cuerpo de Bomberos de la Zona Industrial. Bajo el lema “Una mano amiga para los afectados por la tragedia de Gallo Verde”, se reciben donaciones de ropa, calzado, sábanas, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, insumos médicos y suministros de primeros auxilios.

La respuesta ciudadana fue inmediata. Voluntarios de distintas parroquias, fundaciones comunitarias y brigadas juveniles se sumaron a la labor de clasificación y distribución de los insumos. Imágenes captadas por el medio Noticia al Día muestran camionetas cargadas con bolsas de comida, aceite, medicinas, colchones y productos no perecederos, que son trasladados directamente a las zonas más afectadas.

El alcalde Héctor Soto agradeció públicamente la solidaridad del pueblo zuliano y reiteró que “San Francisco está unido por esta causa”.

Las autoridades continúan evaluando daños y necesidades específicas, mientras se mantiene activa la recepción de donativos en los centros habilitados.

Fotos y videos: NAD

Noticia al Día