Elianta Quintero se pronuncia tras arresto de supuesto rescatista en tragedia del Jet Set

La periodista venezolana Elianta Quintero, sobreviviente de la tragedia ocurrida en el Jet Set, se pronunció tras el arresto de Rafael Rosario Mota, el joven dominicano que, según relatos, la rescató de los escombros.

Rosario Mota fue detenido en la noche del 15 de abril por las autoridades, acusado de dar un falso testimonio.

En sus declaraciones, Quintero expresó que la entrevista que le realizaron junto a Rosario Mota fue profundamente emotiva.

"Quiero con esto cerrar este capítulo e invertir mis fuerzas en mi proceso de recuperación. ¡Pongamos todo en manos de Dios, que sea él quien obre!".

"Escuchar a Rafael decir detalles del momento de mi rescate que fueron ciertos, mientras él comentaba lo ocurrido, a mí me conectó con ese momento y yo acerté con la cabeza porque eso fue lo que ocurrió".



Sin embargo, la periodista fue cautelosa al confirmar la presencia de Rosario Mota en la escena del rescate. "Si estaba allí o no estaba allí, si se lo contaron o lo vio en declaraciones interiores, no es una respuesta que yo tengo. Lo que yo sé es que ese día lo dije en todas las entrevistas, en los espacios que me permitieron hablar, que yo no recuerdo la cara de las personas que me sacaron de allí. No fue una sola persona, me sacaron entre varios, no me acuerdo, estaba oscuro, no puedo confirmar quiénes estaban en ese momento", explicó Quintero.

La sobreviviente reconoció que este nuevo giro en los acontecimientos ha removido recuerdos dolorosos. «Creo que estamos pasando una transición, lo que viví no fue fácil, estoy tratando de sanar para reinventarme nuevamente a mi vida y esto lo que ha hecho es remover todo este proceso», admitió.

Quintero concluyó su mensaje haciendo un llamado a la fe y a la reflexión.

"Nos toca acudir a Dios y seguir orando, entender por qué pasan este tipo de cosas".

Noticia al Día/RRSS