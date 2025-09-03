Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene Matheus la mujer quien siendo una muchacha tuvo la idea de ponerse a un lado de la calle Principal de Cuatricentenaro a vender dos "bluyines". Esta fotografía del album familiar es ya siendo madura con hijos y dedicada al comercio – como siempre- pero desde su casa.

Tal vez haya quienes no admitan esta historia, aún así hay sobrados argumentos, especialmete, el hecho de que quien cuenta conoció a Marlene y estuvo allí ese día cuando comenzó todo.

Los padres de Marlene fueron la Sra. Flor y Lolo Dolores, en su casa, frente a la iglesia Salmo 23 tenían una bodeguita cuyo recuerdo seguirá imborrable.

JC