Elvis Sanabria, quien es discapacitado, está solicitando ayuda económica para viajar a la capital y hacerle ajustes a las prótesis de piernas.

Lee también: Elvis Sanabria sigue a la espera de prótesis para piernas y brazos: Ya sé que puedo caminar

Sanabria agradece el apoyo que siempre ha recibido y narró que también tendrá una segunda evaluación para lograr obtener las prótesis de sus brazos, uno de sus grandes sueños

"Fui llamado de la ciudad de Carcas para hacerle unos ajustes a mis prótesis, bendición que recibí en el mes de julio, por lo que solicito apoyo para los pasajes".

Sanabria expresó que con la ayuda de quienes quieran aportar su granitos de arena, esto será posible.

Si usted desea ayudar al sr. Sanabria, puede hacer su aporte al pago móvil que aparece más abajo.

