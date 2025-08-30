Viernes 29 de agosto de 2025
Zulia

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

Este viernes 29 de agosto, 26 emprendedores de Santa Rosa de Agua y otras parroquias de Maracaibo recibieron microcréditos por…

Por Noticia al Dia

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino
Este viernes 29 de agosto, 26 emprendedores de Santa Rosa de Agua y otras parroquias de Maracaibo recibieron microcréditos por parte de la Alcaldía de Maracaibo, en un acto encabezado por el alcalde Giancarlo Di Martino. La actividad contó con la presencia de la viceministra de Desarrollo Productivo del Ministerio de la Mujer, Maryury Bargiela; el subdirector de la Alcaldía, Arnoldo Olivares; y el dirigente Juan Urdaneta.

La entrega se realizó en horas de la tarde, a orillas de Santa Rosa de Agua, en el marco de las festividades patronales en honor a Santa Rosa de Lima. Durante el acto, la viceministra Bargiela, también presidenta del Fondo Nacional para los Emprendedores, expresó: “Estos microcréditos los estamos otorgando para apoyar la economía de la ciudad”, reiterando el compromiso del Fondo Nacional de Emprendedores con la entrega de más de dos mil 500 créditos que oscilan entre los 3 y 4 millones de dólares en lo que va de 2025.

Foto: Cortesía

Cada emprendedor recibió un financiamiento de 600 dólares, destinado a impulsar sus negocios y fortalecer la economía local. Los beneficiarios desarrollan microempresas principalmente en el área gastronómica, incluyendo restaurantes turísticos ubicados en Santa Rosa de Agua y otras zonas de la ciudad.

Foto: Cortesía

El alcalde Di Martino destacó que la intención de este programa es consolidar a Santa Rosa como un punto de referencia comercial y turístico en Maracaibo. Asimismo, anunció la realización de un evento mariano en la Plaza Para Todos, previsto para el 24 de septiembre, en honor a la Virgen de las Mercedes. También hizo referencia a la Gran Feria de la Chinita y otras actividades culturales y religiosas que se celebrarán en la ciudad.

“Para esa fecha debemos tener una ciudad medianamente aceptable para todos los invitados que vienen a disfrutar de la gaita, de los grandes eventos, del medio maratón de Maracaibo, de la bajada de la Virgen y de la misa del 18 de noviembre. Son eventos que el pueblo se merece”, acotó el alcalde.

Foto: Cortesía

La jornada culminará esta noche con una celebración en tarima en la comunidad de Santa Rosa de Lima, que incluirá presentaciones de grupos gaiteros, degustaciones gastronómicas, y la participación de agrupaciones infantiles y populares autóctonas de la tierra zuliana.

Foto: Cortesía

Redacción: María García

Noticia al Día

