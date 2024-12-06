Empresa zuliana AMOR CANDY estrena mensaje navideño al estilo de las televisoras nacionales que conmueve en las redes

A través un hermoso video realizado como las producciones de las televisoras nacionales, @amorcandy_cab quiere desearle a Venezuela, al Zulia y al mundo una FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO.

Amor Candy es una tienda de variedades que tiene tres sedes en Cabimas, en la carretera La H, calle Chile y la calle Zulia. Con este trabajo quiere resaltar nuestros valores con el mensaje: La Navidad se vive y se disfruta con la familia.

El material fue dirigido por José Miguel Gutiérrez, producido por Mami Love, con participación especial de Omalbito, Tobías el Coplero, Fernanda Breiston, Isabell Padrón, Alanita Love, Angel Luis Díaz Quiva “El turpialito de Cabimas”, Moises Aguilar Medina entre otros artistas de COL.

Aquí pueden ver el vídeo https://www.instagram.com/reel/DDLKej-S9XS/?igsh=YzljYTk1ODg3Zg== o vayan a su cuenta de Instagram @amorcandy_cab para que disfruten de este hermoso mensaje de Navidad.

Lee también: Toyoccidente innova en la relación con sus clientes con el programa Show Room Experience

Noticia al Día