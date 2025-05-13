"En el Zulia estoy convencido de que estamos derrotando la abstención": Alcalde Gustavo Fernández

Este martes 13 de mayo, desde la sede del partido Un Nuevo Tiempo, ubicada en la avenida 9 de Sierra Maestra, municipio San Francisco, se instaló oficialmente el voluntariado "Unidos por el Zulia".

El evento contó con la presencia de Ezio Angelini, coordinador regional; el alcalde Gustavo Fernández; Benito Quintero, coordinador del voluntariado en San Francisco; Villapol Morales, candidato a la Asamblea Nacional; Jesús Medina, secretario general del MÁS, entre otros representantes de organizaciones políticas del estado Zulia.

"Hoy podemos decir que el voluntariado tiene presencia en todos los municipios, sectores y gremios: comerciantes, jóvenes, mujeres, motorizados y adultos mayores, quienes están activos en todas las parroquias de Maracaibo y del estado Zulia", afirmó Angelini.

Ezio Angelini destacó las razones por las cuales los ciudadanos deben salir a votar en San Francisco, recordando las condiciones deplorables en las que la oposición recibió el municipio, hoy recuperado bajo la gestión del gobernador Manuel Rosales.

Por su parte, el alcalde Gustavo Fernández subrayó que en Zulia se está derrotando la abstención gracias al apoyo del pueblo zuliano en cada comunidad y rincón visitado por el gobernador Manuel Rosales.

Así mismo, Fernández resaltó que muchos sectores que inicialmente se negaban a participar en las elecciones del próximo 25 de mayo han decidido dar un paso al frente y sumarse a esta histórica y trascendental contienda, desde San Francisco y Zulia, para seguir trabajando por la región y respaldar la gestión de Manuel Rosales.

Noticia al Día/ María Garcia/Nota de prensa