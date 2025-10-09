"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

Desde este jueves 9 de octubre comenzaron las jornadas de despistaje de cáncer de mama y cuello uterino, en el municipio Maracaibo.

Por su parte, la Alcaldía de Maracaibo, estará desplegada en los cuatro ambulatorios que corresponden al sistema de salud para el diagnóstico y la prevención temprana del cáncer de mama y cuello uterino.

Lee también: “Nuestra gestión recupera plazas y arboriza la ciudad”: Ana Clara de Di Martino

Estas jornadas comenzaron este 9-O, en el Ambulatorio Maracaibo-Oeste, donde la primera dama, Ana Clara de Di Martino, recorrió los espacios y dio a conocer la atención que tendrán las mujeres y hasta hombres en estos espacios.

"Aquí se están realizando exámenes médicos, consultas, colposcopia, citología, mamografía, y de esa manera tenerle un diagnóstico certero a nuestras marabinas. En la prevención está la cura y con ello podemos darle resultados positivos a la situación", acotó la primera dama durante la jornada.

Desde muy temprano, más de 300 mujeres abordaron este centro de salud para ser atendidas de forma gratuita.

"Le hacemos un llamado a las mujeres y a los hombres, porque también hay un porcentaje en el que ellos son afectados, pero todo está en la prevención, no debemos esperar hasta el último momento, sentirnos un nódulo, tener un dolor para ir a revisarnos, aprovechen nuestros espacios y acérquense, es por su salud", puntualizó la primera dama.

Agregó, que todo el sistema de salud, ambulatorios, desarrollo social y de las clínicas móviles estarán disponibles en los espacios para brindarles la mejor y mayor atención.

Caminata de FAMAC

La primera dama, Ana Clara de Di Martino, informó que estarán desplegados en la caminata de Famac, la cual se realizará el próximo domingo 19 de octubre.

"Desde la Alcaldía de Maracaibo le vamos a brindar todo el apoyo, vamos a hacer puntos de hidratación en Villa Carmen, asimismo, estarán desplegados todos los organismos de seguridad para darles mayor protección. Creemos que ser la primera ciudad de Venezuela, también es ser la primera en salud pública", precisó la primera dama.

Noticia al Día