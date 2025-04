San Isidro no hizo el "milagro": aún no ha salido el sol y sigue lloviendo, mientras la parroquia que lleva su nombre, al oeste de la ciudad, sigue incomunicada casi en su totalidad. Sus habitantes no pudieron acudir al templo durante la pasada Semana Santa.

La vía principal Maracaibo.- San Isidro. Foto: Cortesía

La vía que conecta a Maracaibo con el municipio Jesús Enrique Lossada tiene caminos angostos y polvorientos, producto del constante ir y venir de sus habitantes. A lo largo de este trayecto se encuentra San Isidro, un lugar catalogado por sus habitantes como el patio trasero de Maracaibo.

La parroquia está ubicada cerca de la Planta C (Hidrolago). Comienza en la intersección después del barrio Las Mercedes y se extiende hasta el barrio El Curarire, en el kilómetro 20.

Ir a este poblado era adentrarse en una vía de arena plagada de huecos y aguas residuales, pero ahora la situación es aún peor. Lo que antes era una "autopista", hoy se ha convertido literalmente en una "cañada". Los conductores de buses, camiones y vehículos particulares se niegan a usarla, especialmente cuando llueve, ya que ni las trochas de los barrios adyacentes pueden ser utilizadas debido a que se encuentran en las mismas condiciones de caos.

Vía principal. Foto: Cortesía

La incomunicación entre parroquias debido al mal estado de la vialidad está generando una crisis que va más allá de la simple dificultad de tránsito, ya que es un problema con múltiples aristas que merecen ser atendidas con urgencia, especialmente con la convocatoria electoral a poco más de un mes.

Foto: Cortesía

Una muestra de ello es esta parroquia, que prácticamente quedó incomunicada con el resto del municipio Maracaibo. Sus habitantes están preocupados porque no pueden realizar su vida con normalidad.

Los vecinos de la zona, junto al párroco de la parroquia, se encargaron de enviar fotos a los reporteros de Noticia al Día, mostrando el estado en el que se encuentra la vialidad después de las últimas lluvias.

Foto:Cortesía

Foto: CortesíaPara nadie es un secreto que la mala vialidad impide el acceso a servicios básicos como salud, educación, el mercado y, lo más grave, el transporte público, que se ve seriamente afectado. Los residentes ahora deben caminar varios kilómetros para trasladarse, trabajar o incluso visitar a familiares.

Foto: Cortesía

Esta situación está dificultando cada vez más la interacción entre comunidades y debilitando el sentido de unidad dentro del municipio. De mantenerse el mal estado vial en los puntos más críticos, los habitantes se verán limitados en su acceso a los centros de votación designados, según afirmaron los vecinos del sector, encabezados por la colega que vive en San Isidro, Nila González.

La colega señala que, si no se toman las acciones necesarias, nadie querrá meter sus vehículos a estas calles convertidas en cañadas. Además, se verá afectado el traslado de material electoral y la movilización del personal del órgano electoral.

