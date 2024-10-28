En siete parroquias tendrán agua por tubería en Maracaibo

La empresa Hidrolago publicó el cronograma, este lunes 28 de octubre, de abastecimiento de agua por tubería que beneficia a siete parroquias de Maracaibo.

El servicio estará disponible en Raúl Leoni/ Matriz Las Lomas y el servicio noroeste que abarca las comunidades de Antonio Borjas Romero, Caracciolo Parra Pérez, Francisco Eugenio Bustamante, Idelfonso Vásquez, Raúl Leoni, San Isidro, Venancio Pulgar.

También se abastecen los Centros de Diagnóstico Integrales (CDI) El Marite, El Guaicaipuro, Villa Baralt, Los Mangos, San Isidro, Ambulatorio Capi, Ambulatorio La Victoria, además del CDI Los Modines y el Ambulatorio Los Modines.

Noticia al Día / Hidrolago