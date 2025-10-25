En su Bajada la Chinita lucirá el manto con el escudo bordado de su Santidad el Papa León XIV

La Virgen Chiquinquirá será revestida con el imponente Manto Procesional de Bajada denominado "Bendición Papal", una verdadera obra de arte sacro, confeccionado en fino terciopelo color vino, una tonalidad profundamente simbólica que evoca tanto la Pasión de Cristo como la realeza de María.

La pieza central de este excepcional textil es el Escudo de su Santidad, el Papa León XIV, bordado con precisión y detalle al usar cientos de piedras preciosas y cristales que elevan aún más su significado espiritual, bordado con trazos dorados que simbolizan los tradicionales ornamentos de la Iglesia católica, une la tradición local con la universalidad de la fe, es ofrendado por Noiberto Mejía y su familia, junto con la misma diseñadora Miriam Rodríguez, como un testimonio tangible de amor y devoción hacia la Chinita.

La diseñadora Rodríguez, tiene 45 años vistiendo a las mujeres más elegantes de la sociedad venezolana,con su estilo siempre clásico y atemporal que marca la elegancia y destaca a quien lo luce.

Noticia al Día/ Foto: Cortesía