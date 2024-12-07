Encienden por primera vez el árbol de Navidad en el Boulevard de Santa Lucía

Por primera vez en el Boulevard de Santa Lucía, se iluminó este viernes 6 de diciembre, la noche con el encendido del imponente árbol de Navidad.

En un ambiente festivo y familiar, vecinos de la zona y visitantes disfrutaron de un espectáculo lleno de luces, música y color.

El evento contó con la participación de diversas agrupaciones gaiteras que interpretaron los tradicionales aguinaldos navideños, contagiando al público con su alegría y ritmo.

Este encendido se suma a las actividades navideñas que se están realizando en la ciudad, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para los marabinos.

Noticia al Día / Inatur Zulia