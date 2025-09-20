Encuentran sano y salvo a Samuel Díaz

Durante la tarde de este sábado 20 de septiembre, el adolescente Samuel David Díaz Montilla, de 14 años, apareció sano y salvo tras estar desaparecido desde la madrugada, en la ciudad de Maracaibo.

Se conoció que el adolescente llegó a la casa de una tía, ubicada por el sector Cerros de Marín, donde los organismos de seguridad se dirigieron al lugar para corroborar el estado del joven.

El joven reside con sus padres en la calle 83 con avenida 9B del sector Veritas.

De acuerdo a la denuncia puesta por sus familiares, transcendió que sus papás lo reprendieron y le quitaron el teléfono y fue cuando tomó la decisión de escaparse de su casa.

Foto: Cortesía

Lee también: Samuel Díaz se encuentra desaparecido

Noticia al Día