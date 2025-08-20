Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Encuentro Regional de Saberes Ancestrales Basados en el Valor de la Madre Tierra celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Más de 200 personas pertenecientes a los 5 pueblos indígenas que habitan en el estado Zulia, se concentraron en el…

Por María Briceño

Encuentro Regional de Saberes Ancestrales Basados en el Valor de la Madre Tierra celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Más de 200 personas pertenecientes a los 5 pueblos indígenas que habitan en el estado Zulia, se concentraron en el Complejo Científico Cultural Simón Bolívar del municipio Mara "El Planetario" para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La actividad estuvo organizada por la Dirección del Poder Popular para los Pueblos Indígenas de la Alcaldía de Mara, el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas División Zulia, el Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa del Zulia, Educación Indígena, Organización de Artesanos del municipio Mara y Escuela Técnica Ecoturística Cacique Nigale. El objetivo fue fortalecer la identidad y la cultura de los pueblos indígenas, los programas de formación comunitaria, Educación Intercultural Bilingüe y promoción de saberes tradicionales.

En el desarrollo de la actividad estuvieron presentes sabios, sabías y niños de los Nichos Etnolingüísticos, quienes expusieron la visión que tienen los pueblos indígenas acerca de la tierra y su vinculación directa en sus actividades cotidianas, coincidiendo todos en que la madre tierra representa la pervivencia de los pueblos indígenas.

Foto: Cortesía

Al respecto, Leonor Polanco, Jefa de División del INIDI Zulia, expresó que los pueblos indígenas elaboran un calendario socioproductivo basado en el movimiento de traslación enfocado en la siembra, pesca, recolección de alimentos, danza, canto, artesanía, entre otras facetas sociales, coincidiendo así con la apreciación de los sabios indígenas.

Asimismo, fue juramentado un comité indígena de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, iniciativa que tiene la finalifad de descontaminar el ambiente y el manejo sostenible de los desechos en el país con una visión ecosocialista para impulsar y difundir los valores de los pueblos originarios enfocados en el respeto a la naturaleza.

Foto: Cortesía

El encuentro contó con la participación del Licenciado Elio Morán, representante de la Alcaldía del municipio Mara, la profesora Luvis Torrealba del INIDI nivel Central, profesora Norelis González, profesora Neira Fernández, representante del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, el profesor Francisco González, representante de la Universidad del Magisterio Samuel Robinson, Alejandra Tarazona de la Universidad Bolivariana de Venezuela, profesora Suhail Marin, Jefa del CDCE Maracaibo, profesor Lucas Fernández, representante de la Secretaria de Educación, licenciada Anny Higgins, Directora de la Gran Misión Venezuela Madre Tierra, Sabia escritora Marilin Echeto, profesora Oslanda Altuve, Directora de la Escuela Tecnica Cacique Nigale, diputada Dulce Moran, docentes de EIB, artesanos y concejales indígenas.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Lee también: ONU DDHH continúa alertando sobre maltratos contra pueblos indígenas

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Más de 400 años de historia nos miran: Hospital Central de Maracaibo Dr. Urquinaona

Más de 400 años de historia nos miran: Hospital Central de Maracaibo Dr. Urquinaona

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Al Dia

Chile gestiona extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández capturado en Colombia

El venezolano señalado de sicario fue capturado el sábado 16 de agosto en Barrancabermeja, Santander, durante un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol
Al Dia

Hasta que la IA los separe: A los 75 años pide el divorcio para casarse con un avatar

El señor Jiang entablaba largas conversaciones con un avatar, llegando a creerse que realmente estaba hablando con una mujer. Las imágenes y videos generados con inteligencia artificial, en conjunto con la dulce voz de la chica, lo hacían creer que se encontraba hablando con una persona.

Al Dia

Chile gestiona extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández capturado en Colombia

El venezolano señalado de sicario fue capturado el sábado 16 de agosto en Barrancabermeja, Santander, durante un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol
Al Dia

EEUU alerta de "calor peligroso" en la frontera con México

Temperaturas de hasta hasta 43° se sentirán también en el suroeste del país

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025