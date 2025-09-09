Enigmas y símbolos del número 8

¿Cuál es el verdadero significado del número ocho?

Orígenes

El origen del número 8 data desde las culturas antiguas y la numerología, personificando la abundancia, el éxito material, el éxito material, la justicia, la regeneración y la harmonía entre lo material y espiritual. Para el cristianismo, constituye un nuevo comienzo y la resurrección, pero para la cultura china es un número de la suerte. Su runa simétrica y la regla del octeto en la materia química también le conceden un significado especial de equilibrio y totalidad.

Significado en la numerología

El significado del número 8 en numerología está relacionado con la abundancia, pero también con el karma y el equilibrio espiritual. Pese a que muchos lo asocian solamente al éxito material, como bien explica el Dr. David A. Philips en El libro completo de numerología, el ocho "es el número de la sabiduría expresada intuitivamente a través de la acción amorosa". A esto añade que esta cifra "pone de relieve la independencia".

Es por ello que cuando el universo te envía este número a tu vida, no solo te está avisando que tendrás éxito financiero y personal. Viene a decir que se debe confiar en uno mismo, porque todo eso que va a llegar no será por arte de magia. Sí, no, porque se ha ganado, a capa y espada.

El número 8 trae consigo un mensaje de autoconfianza y autodisciplina. El universo avisa a gritos que se debe tomar el control, atar con ímpetu las riendas del destino, y dirigir la vida hacia la plenitud y felicidad.

Este número también invita a rendir toda la energía positiva que hay alrededor. Rodearse de personas optimistas, que ayuden a llenar energía, y no de personas pesimistas que hundan.

Etimología

El inglés “ocho”, del inglés antiguo “eatha” y “æhta", del protegermánico *ahto, es una continuación del protoindoeuropeo *oḱtṓ(w) -, y, emparentado del griego ὀκτώ y del latín octo-, cuyas raíces se irradian en el prefijo inglés octo(o)-, como en el adjetivo ordinal octaval u octavary, cuyo adjetivo distributivo es octonary. El adjetivo óctuple (del latín octu-plus) también puede usarse como sustantivo, significando "conjunto de ocho elementos"; el diminutivo octillete es usado primordialmente para contar a ocho hermanos nacidos el mismo día.

El numeral semítico se basa en una raíz *θmn-, se proviene el acadio smn-, el árabe tmn-, el hebreo šmn-, etc. El numeral chino, escrito八( mandarín : bā; cantonés: baat ), proviene del chino antiguo *priāt-, que en última instancia proviene del chino-tibetano br-gyat o bg-ryat, que también produjo el tibetano brgyat.

Se ha argumentado que, dado que el número cardinal 7 es el mayor número de elementos que pueden procesarse cognitivamente de forma universal como un único conjunto, la etimología del numeral ocho podría ser la primera en considerarse compuesta, ya sea como “dos veces cuatro o como “dos menos que diez”, o similar.

Las palabras turcas para “ocho” provienen de la raíz prototurca *sekiz, que se ha sugerido como una negación de eki “dos”, como en “sin dos dedos” (es decir, “dos menos que diez, dos dedos no se sostienen”).

Se ha argumentado que la reconstrucción protoindoeuropea *oḱtṓ(w) – representa un antiguo dual, que correspondería a un significado original de “dos veces cuatro”. Los defensores de esta “hipótesis cuaternaria” aducen el numeral 9, que podría estar formado por la raíz new-, que significa “nuevo” (lo que indica el comienzo de un "nuevo conjunto de numerales" después de haber contado hasta ocho).

Símbolos

Significado del número 8 en el amor

Equilibrio: El número 8 pide que buscar el equilibrio entre dar y recibir. Tan malo es recibir sin dar nada a cambio como dar sin recibir nada en respuesta.

Amor infinito. El 8 es un número coherente con la abundancia, esta vez, con la abundancia de espíritu. Pero el amor que se siente hacia los demás, hacia el mundo que rodea, es infinito.

Paciencia: El número 8 también puede pedirte que se sean un poco más pacientes con las personas a las que se quiere. Si últimamente alguien ha estado estresado, intenta bajar el ritmo.

Significado del número 8 en el dinero

Éxito: El número 8 es un pronóstico de éxito, que no llega sin arranque. Es el momento de materializar los sueños, dando cada día lo mejor de ti cada día. Porque el universo va a recompensar con todo lo que se merece.

Equilibrio: Este número también viene a pedir buscar el equilibrio entre lo material y espiritual, porque puede que en ese momento de la vida la balanza se inclina más a un lado que a otro.

Autoconfianza: Por último, el número 8 avisa de que lo único que se necesita para triunfar en el mundo de lo material es autoconfianza.

Con información de Lecturas Home

Noticia al Día / Diego Casanova (Pasante)