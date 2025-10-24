Ernesto Villegas: “La patria está viva, de pie y con la dignidad intacta” en la Filven Zulia 2025

Desde la Biblioteca Pública “María Calcaño”, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, encabezó la instalación de la 21.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) en el estado Zulia, con el lema “Leer es humanizar”, en lo que calificó como un acto de reafirmación de la soberanía cultural venezolana.

“La cultura está siendo agredida, demandada, desafiada en estos tiempos borrascosos que vive la humanidad, pero nunca puede darse el permiso de la ausencia”, expresó Villegas en declaración a Noticia al Día, en un mensaje cargado de emotividad y compromiso patrio.

El ministro destacó que el libro y la lectura siguen tocando el corazón del pueblo venezolano: “Uno le toca el corazón a nuestro pueblo y siente su latir cuando asiste a estas actividades, cuando nos mostramos con la creación de nuestros autores y autoras, y sentimos el bello sentimiento de que nuestra patria está viva, de pie y con la dignidad intacta”.

Villegas invitó a toda la ciudadanía a acercarse a la Biblioteca María Calcaño para participar en este acontecimiento cultural, que se extenderá hasta el sábado 25 de octubre. Además, anunció que a partir del lunes se abrirá la exposición “Expo Simón: de Niño a Libertador”, como parte de las actividades complementarias de la feria.

“Que viva la cultura, viva nuestra identidad cultural, viva el estado Zulia y viva Venezuela, mi patria querida”, concluyó el ministro, en una intervención que reafirma el papel de la Filven como espacio de encuentro, resistencia y expresión colectiva.

Noticia al Día