En los últimos días, el costo del pasaje en el transporte público en Maracaibo y San Francisco ha tenido un incremento significativo; pasó de 20 a 40 y hasta 50 bolívares, de un solo golpe, en las diferentes rutas de la ciudad, lo que ha provocado inconformidades entre los usuarios.

Noticia al Día en un recorrido por la ciudad de Maracaibo, recogió testimonios de los pasajeros de distintas rutas, quienes consideraron este aumento como "exagerado" y "arbitrario", ya que no hay un anuncio oficial.

Foto: Will Marval

Un usuario calificó este hecho como un exabrupto y pidió a las autoridades interceder por ello, ya que afecta "el bolsillo de las personas".

"Esto es una exageración. Eso no está estipulado en la ley, ya que no se ha decretado el aumento. Desde diciembre de 2024, pagamos 20 bolívares, y en gaceta sale que el pasaje cuesta 16 bolívares, es decir, le regalábamos cuatro bolívares más, y ahora salen con 40 y hasta 50″, afirmó un usuario quien agregó que tiene que tomar dos buses, por lo que deja de comprar una harina pan para poder trasladarse a su trabajo o casa.

Asimismo, una mujer aseguró que "aquí cada quien hace lo que quiere", y que como usuaria esta situación le afecta porque al día se le van 80 bolívares, y esto porque solo toma un carrito de ida y vuelta, pero resaltó que su hija y yerno tienen que agarrar de hasta dos carros para llegar a la casa.

Foto: Will Marval

Por otra parte, un señor abordó los dos puntos de vista tanto de la incomodidad del usuario como la del chófer, alegando que si es cierto que el aumento del pasaje afecta a las personas, sin embargo, alegó que el conductor puede trabajar una semana y aún así no le alcanza para comprar el caucho del carro.

"El chófer solo saca para la comida porque no le alcanza para mantener el carro. Pero también el usuario se ve afectado", afirmó.

Foto: Will Marval

Así como a los trabajadores que salen todos los días a laborar les afecta, los estudiantes también sufren este incremento, ya que muchos no tienen ayuda de sus padres y tienen que costear sus estudios.

"Esta semana que pasó no fui todo los días a clases porque no tenía pasajes y ahora con el aumento se me hace difícil", alegó la joven quien estudia psicología y vive en el sur de la ciudad y para llegar a sus clases tiene que tomar de uno a dos carros.

Foto: Will Marval

Los choferes realizaron el incremento del pasaje sin la aprobación oficial, lo que ha generado incomodidad entre los usuarios, quienes piden mayor supervisión en esta materia.

