Escuela de Medios y Comunicación Inces Zulia inicia ciclo de talleres

Desde el lunes 4 de noviembre la Escuela de Medios y Comunicación del Inces Zulia (EMCI), inició su ciclo de…

Por Ernestina García

Escuela de Medios y Comunicación Inces Zulia inicia ciclo de talleres
Foto: Inces
Desde el lunes 4 de noviembre la Escuela de Medios y Comunicación del Inces Zulia (EMCI), inició su ciclo de formaciones enmarcadas en el lanzamiento que a nivel nacional la institución ha realizado en 14 estados de nuestro país.

En este sentido, a través de la Ruta Inces de la Misión Venezuela Joven, esta semana comenzaron los talleres de Oratoria y Fotografía Documental en el Parque Monumental Ana María Campos, contando con 90 participantes.

La EMCI cumple este mes de noviembre 2 años de creada, teniendo como sede principal la ciudad de Caracas y donde, hasta la fecha, se han formado más de 1707 participantes.

Cabe destacar, que la EMCI de la región zuliana ofrece 7 talleres para aprender y perfeccionar la técnica de las distintas herramientas comunicacionales, comenzando esta primera semana de noviembre.

Entre las formaciones que ofrece la EMCI tenemos: Redacción Digital, Oratoria, Producción Radial, Diseño Digital para Redes Sociales, Creación Cinematográfica, Manejo de Cámara Básica y Fotografía Documental.

Asimismo, los Centros de Formación Socialista (CFS), activados para estas capacitaciones son Los Puertos, en el municipio Miranda, con Oratoria; Los Haticos, municipio Maracaibo, atenderán las entidades de trabajo con los 7 talleres ofertados; el CFS Artes Gráficas, donde se brindará atención a los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), disponiendo 5 formaciones para los participantes, y finalmente el Inces Gris.

Desde el Inces Zulia seguimos fortaleciendo nuestra misión de formar al colectivo de manera integral a través de nuestra Escuela de Medios y Comunicación, ofreciendo las mejores opciones de capacitación y desarrollo profesional a nuestros y nuestras participantes.

Noticia al Día/nota de prensa

