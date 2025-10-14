Esta es la importancia del recibo de luz para compras, ventas y créditos

El cumplimiento de las obligaciones de pago por el servicio eléctrico se materializa en un documento clave: el Certificado de Solvencia. Este aval, emitido por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), es una herramienta escencial que no solo respalda la responsabilidad individual del usuario, sino que también contribuye directamente a la sostenibilidad dels sistema eléctrico nacional.

El certificado de solvencia funge como una verdadera carta de presentación para quienes mantienen al día el pago de su factura. Para el usuario, su posesión se ha convertido en un requisito indispensable en diversas gestiones, como la compra – venta de inmuebles o el traspaso de cuentas a nuevos titulares.

Este papel es frecuentemente solicitado en procesos de financiamiento o créditos bancarios, donde su estatus respalda seriedad y capacidad de pago del solicitante, reforzando su historial crediticio ante las entidades financieras.

Para Corpoelec, el compromiso con el pago puntual es crucial para asegurar el flujo constante de ingresos necesarios para la operación y mantenimiento de la red eléctrica. Un elevado índice de solvencia se traduce en la capacidad para modernizar la infraestructura, adquirir repuestos y ejecutar proyectos que mejoren la calidad del servicio eléctrico brindado a las comunidades del estado Zulia.

Los usuarios del servicio eléctrico pueden obtener el certificado de solvencia a través de los Centros Integrales de Atención al Usuario (CIAU), lo que facilita el acceso a este importante documento.

Mantener la solvencia en el servicio eléctrico no solo es un deber, sino también un acto de responsabilidad que beneficia a todos. Al estar al día con sus obligaciones, los usuarios contribuyen al desarrollo de un sistema eléctrico más eficiente y sostenible para la nación.

Noticia al Día/Nota de prensa