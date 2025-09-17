Miércoles 17 de septiembre de 2025
Estaba dentro de la empresa: Una guacamaya resistió como símbolo de esperanza a la explosión en la Zona Industrial

Efectivos del cuerpo de Bomberos la rescataron

Por Greily Nuñez

Foto: Cortesía
Luego de la explosión registrada el pasado jueves 11 de septiembre, en una fábrica de fuegos artificiales, en el municipio San Francisco, el cuerpo de bomberos de Maracaibo, quienes prestaron el apoyo, rescataron una guacamaya que logró sobrevivir a la onda expansiva.

El ave, que habitaba en la empresa como mascota, fue encontrada detrás de la garita de vigilancia, en una zona colapsada por la explosión. Pese al impacto y los escombros, la guacamaya logró mantenerse con vida, convirtiéndose en símbolo de resistencia y esperanza en medio del desastre.

Efectivos del cuerpo de Bomberos de Maracaibo, al momento de hacer un reconocimiento de la zona, se percataron del ave y en cumplimiento de instrucciones del General Engherbert Atencio, procedieron a su rescate y posterior entrega en guardia y custodia al restaurante El Establo de García, establecimiento que cuenta con un aviario adecuado para su cuidado y recuperación.

Este gesto, más allá de su valor operativo, representa un acto de profunda humanidad. La guacamaya, especie emblemática de nuestra biodiversidad y orgullo cultural, se convierte hoy en emblema de belleza que persiste, de vida que resiste, y de empatía que trasciende fronteras.

El cuerpo de bomberos de Maracaibo reitera su compromiso con la protección integral de la comunidad, reconociendo que cada vida —humana o animal— merece cuidado, respeto y atención. En momentos de dolor, gestos como este nos recuerdan que la solidaridad también tiene alas.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

