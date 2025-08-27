Estado Mayor de Salud del Zulia afina estrategias para atender al pueblo

Este miércoles 27 de agosto, la doctora Noly Fernández, Autoridad Única de Salud del estado Zulia, lideró una reunión estratégica con el Estado Mayor de Salud, integrado por representantes de instituciones como Ipasme, Secretaría de Salud, Fundasalud, Barrio Adentro, PDVSA Salud, hospitales de cuarto nivel, el IVSS, así como voceros de Desarrollo Social de la Gobernación, el Sistema 1×10 del Buen Gobierno y el PSUV.

El encuentro, realizado en la sede de PDVSA-Miranda, tuvo como propósito evaluar los planes y programas sanitarios impulsados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el gobierno regional, en el marco de las 7 Transformaciones promovidas por el presidente Nicolás Maduro. El objetivo central es fortalecer la Red Integrada de Salud y ofrecer respuestas rápidas y efectivas a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

Durante la jornada también se discutió el panorama epidemiológico generado por las recientes lluvias, haciendo énfasis en estrategias preventivas como el Plan de Control de Vectores y el Programa de Inmunización, con el fin de resguardar la salud de la población zuliana.

Fernández destacó los logros del Plan Cayapa de la Salud, una iniciativa del gobernador Luis Caldera orientada a la recuperación de hospitales, ambulatorios, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y Consultorios Médicos Populares, en coordinación con los Consejos Comunales.

La reunión concluyó con el acuerdo de establecer una sala permanente de seguimiento y control, que permitirá supervisar la ejecución de los compromisos asumidos en todos los niveles de gobierno, con el firme propósito de garantizar una atención médica de calidad para el pueblo zuliano.

