Miércoles 27 de agosto de 2025
Al Dia

Estado Mayor de Salud del Zulia afina estrategias para atender al pueblo

El encuentro, realizado en la sede de PDVSA-Miranda, tuvo como propósito evaluar los planes y programas sanitarios impulsados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el gobierno regional, en el marco de las 7 Transformaciones promovidas por el presidente Nicolás Maduro. El objetivo central es fortalecer la Red Integrada de Salud y ofrecer respuestas rápidas y efectivas a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno

Por Andrea Guerrero

Estado Mayor de Salud del Zulia afina estrategias para atender al pueblo
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este miércoles 27 de agosto, la doctora Noly Fernández, Autoridad Única de Salud del estado Zulia, lideró una reunión estratégica con el Estado Mayor de Salud, integrado por representantes de instituciones como Ipasme, Secretaría de Salud, Fundasalud, Barrio Adentro, PDVSA Salud, hospitales de cuarto nivel, el IVSS, así como voceros de Desarrollo Social de la Gobernación, el Sistema 1×10 del Buen Gobierno y el PSUV.

El encuentro, realizado en la sede de PDVSA-Miranda, tuvo como propósito evaluar los planes y programas sanitarios impulsados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el gobierno regional, en el marco de las 7 Transformaciones promovidas por el presidente Nicolás Maduro. El objetivo central es fortalecer la Red Integrada de Salud y ofrecer respuestas rápidas y efectivas a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

Durante la jornada también se discutió el panorama epidemiológico generado por las recientes lluvias, haciendo énfasis en estrategias preventivas como el Plan de Control de Vectores y el Programa de Inmunización, con el fin de resguardar la salud de la población zuliana.

Fernández destacó los logros del Plan Cayapa de la Salud, una iniciativa del gobernador Luis Caldera orientada a la recuperación de hospitales, ambulatorios, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y Consultorios Médicos Populares, en coordinación con los Consejos Comunales.

La reunión concluyó con el acuerdo de establecer una sala permanente de seguimiento y control, que permitirá supervisar la ejecución de los compromisos asumidos en todos los niveles de gobierno, con el firme propósito de garantizar una atención médica de calidad para el pueblo zuliano.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trujillo recibe una avalancha de peregrinos rumbo a la canonización de José Gregorio Hernández

Trujillo recibe una avalancha de peregrinos rumbo a la canonización de José Gregorio Hernández

"Él sigue muy activo": Esposa de Bruce Willis asegura que se comunican de manera diferente

Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Soda Stereo celebra 41 años de su álbum homonimo

Soda Stereo celebra 41 años de su álbum homonimo

Por 50 mil dólares planificó el secuestro de su amigo en Cabimas: El CICPC lo capturó junto a otros tres delincuentes

Por 50 mil dólares planificó el secuestro de su amigo en Cabimas: El CICPC lo capturó junto a otros tres delincuentes

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó lesiones de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó lesiones de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz

Sorteo para la nueva temporada de Champions será este jueves

Sorteo para la nueva temporada de Champions será este jueves

Willson Contreras fue suspendido por seis juegos luego de ser expulsado ante Piratas

Willson Contreras fue suspendido por seis juegos luego de ser expulsado ante Piratas

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Costo de los gastos del embarazo ponen a “parir” a las parejas en Maracaibo

Costo de los gastos del embarazo ponen a “parir” a las parejas en Maracaibo

Murió abuelo de 84 años al lanzarse a los rieles del Metro de Caracas

Murió abuelo de 84 años al lanzarse a los rieles del Metro de Caracas

Incineraron 388 kilos de marihuana en Apure

Incineraron 388 kilos de marihuana en Apure

Glorias Deportivas del Zulia rendirá homenaje a atletas emblemáticos con torneo de sóftbol en septiembre

Glorias Deportivas del Zulia rendirá homenaje a atletas emblemáticos con torneo de sóftbol en septiembre

WhatsApp y Telegram se encuentran en la línea de fuego a causa de las restricciones de Rusia

WhatsApp y Telegram se encuentran en la línea de fuego a causa de las restricciones de Rusia

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Noticias Relacionadas

Zulia

Alcalde Di Martino designa a Luz Brujes como Coordinadora del Mercado Las Pulgas y Las Playitas

“Lo primordial es contar con locales iluminados, con servicios de aguas negras y blancas, y lograr una adecuada organización de quienes conviven allí día a día. Eso es lo que queremos y vamos a lograr junto a todos los fundadores”, expresó Brujes.
Nacionales

Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

El jefe de Estado subrayó que el gobierno venezolano se mantiene en constante preparación para la defensa nacional, sin dejar de enfrentar las amenazas externa
Internacionales

Vance compara a Ucrania con un "pozo sin fondo" para el dinero de EEUU

Sin embargo, reconoció, lo que siempre le molestó más en esa relación no fueron tanto los ucranianos como la parte estadounidense
Cultura

Los Zagalines del Padre Vílchez refrescan la temporada gaitera 2025 con su sencillo "Voz blanca"

Los jóvenes manifestaron su alegría de poder exaltar el folclor zuliano

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025