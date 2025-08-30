Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Este viernes, 29 de agosto, la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio en el municipio Maracaibo para atender la demanda de agua en diez parroquias de la capital zuliana.

Habitantes de diferentes sectores de las parroquias; Bolívar, Cacique Mara, Caracciolo, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, Francisco Eugenio Bustamante y Santa Lucía.

Además de la atención especial que brinda Hidrolago en los centros de salud aledaños que son: Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), Maternidad Castillo Plaza, De Niños de Veritas, Seguro Social de Veritas, Hospital Coromoto, CDI Cerros de Marín, CDI Valle Frío, Diálisis Maracaibo, Diálisis San Juan Bautista y Hospital Psiquiátrico.

Noticia al Día