Este 17-Nov habrá Feria Navideña Animalista en el Parque Monumental Ana María Campos

Éste 17 de noviembre, a partir de las 3:00 de la tarde, los animales de compañía de Maracaibo, serán partícipes de la Feria Navideña Animalista, en el Parque Monumental, Ana María Campos.

Dicha actividad creada por el equipo de Misión Nevado Zulia, se hace para celebrar desde ya la Navidad y época de feria en la región zuliana. La Feria Navideña Animalista, contará con atención veterinaria, vacunación antirábica, séxtuple, y triple.

Además, se podrá disfrutar del Cat Café Itinerante, una zona para el disfrute tanto para los animales de compañía, como para sus propietarios.

Habrá también una zona de adopción, centro de acopio, y un área exclusiva para los emprendedores animalistas presentando sus creativos productos.

De igual modo, los presentes podrán deleitarse con muestras de adiestramiento canino, y una piscina de pelotas para los peludos, dónde se divertirán y su alegría será captada a través del lento fotográfico.

Noticia al Día / Nota de prensa