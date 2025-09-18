Este 26 y 27 de septiembre vuelve a las calles de Maracaibo el Potazo Chiquinquireño

La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá anunció que se realizará durante dos días el tradicional Potazo Chiquinquireño, una jornada que une la devoción mariana con la solidaridad hacia los más necesitados.

La actividad se llevará a cabo los días viernes 26 y sábado 27 de septiembre, en distintos puntos de la ciudad, donde voluntarios y fieles se movilizarán para recolectar ofrendas destinadas al sostenimiento de la obra social que impulsa la Basílica.

Este gesto de amor representa una oportunidad para que los marabinos expresen su fe en la Virgen de Chiquinquirá —la Chinita— a través de la acción concreta y el compromiso con quienes más lo necesitan.

Desde la organización se invita a la ciudadanía a estar atentos a las redes sociales oficiales, donde se estarán publicando los puntos de recolección y detalles logísticos para participar activamente en esta jornada que fortalece el sentido de Iglesia local.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá