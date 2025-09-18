Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Este 26 y 27 de septiembre vuelve a las calles de Maracaibo el Potazo Chiquinquireño

La organización invitó a la ciudadanía a estar atentos a las redes sociales oficiales, donde se estarán publicando los puntos de recolección

Por Andrea Guerrero

Este 26 y 27 de septiembre vuelve a las calles de Maracaibo el Potazo Chiquinquireño
Potazo Chiquinquireño
La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá anunció que se realizará durante dos días el tradicional Potazo Chiquinquireño, una jornada que une la devoción mariana con la solidaridad hacia los más necesitados.

La actividad se llevará a cabo los días viernes 26 y sábado 27 de septiembre, en distintos puntos de la ciudad, donde voluntarios y fieles se movilizarán para recolectar ofrendas destinadas al sostenimiento de la obra social que impulsa la Basílica.

Este gesto de amor representa una oportunidad para que los marabinos expresen su fe en la Virgen de Chiquinquirá —la Chinita— a través de la acción concreta y el compromiso con quienes más lo necesitan.

Desde la organización se invita a la ciudadanía a estar atentos a las redes sociales oficiales, donde se estarán publicando los puntos de recolección y detalles logísticos para participar activamente en esta jornada que fortalece el sentido de Iglesia local.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá

Nacionales

Este miércoles 17-Sep llegó nuevo vuelo con 185 venezolanos al país

En el grupo llegaron cinco menores de edad
Zulia

Persiste la lluvia en Maracaibo

Aunque las precipitaciones han sido constantes en varias zonas de Maracaibo, hasta el momento no se han reportado eventualidades ni emergencias a través de redes sociales ni canales oficiales
De Interés

La Cueva del Guácharo, patrimonio natural y biodiversidad que encuentras en el estado Monagas

Su visita sentó las bases para que la cueva fuera declarada el primer Monumento Natural de Venezuela en 1949, bajo el nombre del propio descubridor, y posteriormente se convirtió en Parque Nacional en 1975 cuando se amplió su área de protección para preservar su ecosistema y garantizar los procesos biológicos que allí se desarrollan.
Al Dia

Armando Reverón: el pintor de la luz

Conocido como “el pintor de la luz”, Reverón desarrolló una obra profundamente conectada con el paisaje costero de Macuto, estado La Guaira, donde vivió y trabajó en su mítico “Castillete”.


