Este sábado 16-Ago la Alcaldía de Maracaibo se integra al Plan Vacacional RIE

Este sábado 16 de agosto, la Alcaldía de Maracaibo, se integra al Plan Vacacional RIE, en la Vereda del Lago, con niños (a) de las 18 parroquias de la ciudad. El acto iniciará a las 9 de la mañana y será presidido por el alcalde Gian Carlo Di Martino acompañado de Ana Clara de Di Martino, directora de Desarrollo Social y Genifer Garvett, de la dirección nacional del Ministerio de la Juventud.

Esta actividad recreacional organizada por el alcalde Gian Carlo Di Martino incluye los 124 circuitos comunales y comunas en la ciudad, según información suministrada por Rafael Gutiérrez, presidente del Instituto Municipal de la Juventud de la Alcaldía de Maracaibo, quien agregó que 80 recreadores atenderán 300 niños de las parroquias aledañas del punto y círculo del Parque Vereda del Lago.

Gutierrez indicó que será un día de alegría para los niños y niñas, quienes compartirán actividades deportivas, de masificación deportiva, recreativas, culturales, pedagógicas y tradicionales como el emboque, metras, yoyo, pelotita de goma y carrera de sacos.

Un día de alegría y diversión

Es importante destacar que el plan vacacional tiene dos vertientes, la de alto impacto que se realizan en espacios como Vereda del Lago, Parque Monumental Ana María Campos y Complejo Recreacional Patria Joven; mientras que los planes vacaciones comunales que se desarrollan en canchas o espacios recreativos de cada parroquia, con una participación de 4 mil niños.

Enfatizó que el Plan Vacacional RIE forma parte de las políticas del presidente Nicolás Maduro, los cuales se vinculan en Maracaibo con el respaldo de la Alcaldía y la participación de sus entes adscritos: IMDEPREC, Polimaracaibo, Desarrollo Social, Instituto Municipal de la Juventud, Misión Robert Serra en coordinación con los circuitos comunales.

Para concluir precisó que el Plan Vacacional continúa el sábado 23 y domingo 24, el encuentro se hará en el Parque Monumental Ana María Campos; el cierre será el sábado 23 y domingo 24 en el Complejo Recreacional Patria Joven.

