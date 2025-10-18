Este sábado se realizará el homenaje mensual chiquinquireño con juramentación de nuevos Servidores de María

La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá invita a la feligresía marabina a participar en el homenaje mensual dedicado a la Virgen, este sábado 18 de octubre, a partir de las 4:30 de la tarde.

La jornada iniciará con el rezo del Santo Rosario, seguido de la celebración eucarística en la que se realizará la juramentación de los nuevos Servidores de María, pertenecientes a la Sección adulta. El acto podrá seguirse en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram.

Al finalizar la misa, la sagrada réplica de la Virgen de Chiquinquirá saldrá en procesión por los alrededores del templo, acompañada por devotos y servidores. Posteriormente, se llevará a cabo una actividad especial en la que se presentará la canonización de santos venezolanos, como parte de la programación espiritual y formativa de la comunidad parroquial.

La Basílica recuerda que este homenaje forma parte de una tradición mensual que fortalece la devoción mariana y el compromiso de servicio dentro de la Iglesia zuliana.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá