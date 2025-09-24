Este sábado será el cierre musical del Potazo Chiquinquireño 2025 en la plazoleta de la Basílica

Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 5:00 de la tarde, la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá será el escenario del cierre musical del Potazo Chiquinquireño 2025.

El evento contará con la participación de agrupaciones e invitados especiales que ofrecerán un repertorio cargado de fe, tradición y alegría, como parte de las actividades previas a la Feria de la Chinita.

La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía, con entrada libre.

Organizado por la Basílica junto a instituciones aliadas, el Potazo Chiquinquireño busca recaudar fondos para el mantenimiento del templo y sus obras sociales, además de fortalecer el vínculo entre la Virgen Morena y su pueblo.

Noticia al Día / Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá