Estos serán los puntos de encuentro del Potazo Chiquinquireño el 26 y 27-Sep

A través de su cuenta en Instagram, la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá anunció los puntos de encuentro para el próximo ‘Potazo Chiquinquireño’ el viernes 26 y sábado 27 de septiembre de cara a las venideras Fiestas Patronales.

El potazo iniciará a partir de las 8:00 de la mañana y finalizará a las 6:00 de la tarde.

A continuación los puntos de encuentros para que los feligreses puedan hacer sus ofrendas:

Av. 13 con calle 72 Farma Express

Alcaldía de San Francisco

Av 15 con 18 Sierra Maestra

Puente Rafael Urdaneta

Alkosto (La Coromoto)

Delicias (El Tacón)

Plazoleta, CC. Ciudad Chinita, Monumento

Av 72 con Bella Vista

1 de Mayo

Av 29 San Francisco

Galerías Lago Mall

Bomba El Turf

La Curva

Vista Bella (Maraplus)

C. C Sambil Maracaibo

C2 con Delicias Norte

Alkosto (Av. Universidad)

Corredor vial Amparo- Las Lomas

Bella Vista con Cecilio Acosta

C.C. Cima, Gran Bazar, Las Playitas

Parque Vereda del Lago

Ana María Campos

Lema de las Fiestas Patronales: “Con Chiquinquirá adoremos a Jesús”

El pasado 14 de septiembre, la Basílica, presentó el lema que acompañará las Fiestas Patronales de este año: “Con Chiquinquirá adoremos a Jesús, fuente de toda santidad”.

Asimismo, detallaron que la celebración estará enmarcada por varios acontecimientos relevantes para la Iglesia venezolana y el pueblo zuliano en la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, el Jubileo de la Esperanza convocado por el Vaticano, los 25 años del Concilio Plenario de Venezuela, el inicio del pontificado del Papa León XIV, el camino del Sínodo de la Sinodalidad.

Lee también: Potazo Chiquinquireño será el próximo 26 y 27 de septiembre

Noticia al Día