Estos serán los puntos de encuentro del Potazo Chiquinquireño el 26 y 27-Sep

A través de su cuenta en Instagram, la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá anunció los puntos de encuentro para el próximo ‘Potazo Chiquinquireño’ el viernes 26 y sábado 27 de septiembre de cara a las venideras Fiestas Patronales.
El potazo iniciará a partir de las 8:00 de la mañana y finalizará a las 6:00 de la tarde.
A continuación los puntos de encuentros para que los feligreses puedan hacer sus ofrendas:
- Av. 13 con calle 72 Farma Express
- Alcaldía de San Francisco
- Av 15 con 18 Sierra Maestra
- Puente Rafael Urdaneta
- Alkosto (La Coromoto)
- Delicias (El Tacón)
- Plazoleta, CC. Ciudad Chinita, Monumento
- Av 72 con Bella Vista
- 1 de Mayo
- Av 29 San Francisco
- Galerías Lago Mall
- Bomba El Turf
- La Curva
- Vista Bella (Maraplus)
- C. C Sambil Maracaibo
- C2 con Delicias Norte
- Alkosto (Av. Universidad)
- Corredor vial Amparo- Las Lomas
- Bella Vista con Cecilio Acosta
- C.C. Cima, Gran Bazar, Las Playitas
- Parque Vereda del Lago
- Ana María Campos
Lema de las Fiestas Patronales: “Con Chiquinquirá adoremos a Jesús”
El pasado 14 de septiembre, la Basílica, presentó el lema que acompañará las Fiestas Patronales de este año: “Con Chiquinquirá adoremos a Jesús, fuente de toda santidad”.
Asimismo, detallaron que la celebración estará enmarcada por varios acontecimientos relevantes para la Iglesia venezolana y el pueblo zuliano en la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, el Jubileo de la Esperanza convocado por el Vaticano, los 25 años del Concilio Plenario de Venezuela, el inicio del pontificado del Papa León XIV, el camino del Sínodo de la Sinodalidad.
