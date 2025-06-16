Estos son los 21 candidatos del GPPSB a las alcaldías del estado Zulia

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), publicó este lunes 16 de junio, la lista de los 21 candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), a las alcaldías del estado Zulia, para las elecciones municipales y concejales del próximo 27 de julio.
A continuación la lista de los 21 candidatos:
Municipio Almirante Padilla: Marlon José Díaz Delgado
Municipio Baralt: Samuel Contreras Blanco
Municipio Cabimas: Frank Howard Carreño Castro
Municipio Catatumbo: Wilmer Enrique Ariza Meza
Municipio Colón: Misledys Carolina Ortigoza Velazco
Municipio Francisco Javier Pulgar: Por definir
Municipio Indígena Bolivariano Guajira: María Elena Beltrán Castillo
Municipio Jesús Enrique Lossada: Carlos Alberto Colina Espeleta
Municipio Jesús María Semprún: Lucía del Carmen Mavarez
Municipio La Cañada de Urdaneta: Roberto Carlos Soto Rubio
Municipio Lagunillas: Minhell Xavier Domínguez
Municipio Machiques de Perijá: Marco Antonio Perrotta Ysoldi
Municipio Mara: Edgar Segundo Labarca Manarez
Municipio Maracaibo: Di Martino Tarquinio Gian Carlo
Municipio Miranda: Luselia María García Leal
Municipio San Francisco: Héctor Ylich Soto López
Municipio Santa Rita: Liz Carolina Piña Castillo
Municipio Simón Bolívar: Yesika Antonia Alcántara de Hernández
Municipio Sucre: Por defiinir
Municipio Rosario de Perijá: Yeili Gabriela García García
Municipio Valmore Rodríguez: Yurani del Carmen Pino Graterol
