Estos son los candidatos al Concejo Municipal de Maracaibo por el PSUV y GPPSB para las elecciones del 27-Jul

Este martes 17 de junio, finalizó el proceso de postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), de los candidatos que participarán en las elecciones municipales y de concejo el próximo 27 de julio.

Los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), realizaron este proceso la tarde de este martes, de la mano de Gian Carlo Di Martino, quien es candidato a la Alcaldía de Maracaibo, así como los aspirantes a concejales.

A continuación la lista de los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) a concejales de Maracaibo:

Jessy Gascón

Luis David Morillo

Víctor Germán Arrieta

Maritza Henriquez Merchán

Dessiree Fernánadez

Nixio Erminio Sánchez

Alexis Antonio Maduro

Andrés Eloy Belandria

Andreina Bracho

Juan de Jesús Patiño

Tirso Natividad Alarcón

Edeberth de Jesús Santa Cruz

Hugo de Jesús Bracamonte

Nuris Juset Perozo

Yusmeli del Carmen Fernández

Lenin Alberto Morales

Para los sufragios del domingo 27 de julio, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, recordó que serán elegidos 2 mil 806 cargos, distribuidos en 335 alcaldes; dos mil 471 concejales.

Lee también: CNE publica cronograma oficial para las elecciones municipales

Noticia al Día