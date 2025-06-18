Estos son los candidatos al Concejo Municipal de Maracaibo por el PSUV y GPPSB para las elecciones del 27-Jul

Este martes 17 de junio, finalizó el proceso de postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), de los candidatos que participarán en las elecciones municipales y de concejo el próximo 27 de julio.
Los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), realizaron este proceso la tarde de este martes, de la mano de Gian Carlo Di Martino, quien es candidato a la Alcaldía de Maracaibo, así como los aspirantes a concejales.
A continuación la lista de los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) a concejales de Maracaibo:
Jessy Gascón
Luis David Morillo
Víctor Germán Arrieta
Maritza Henriquez Merchán
Dessiree Fernánadez
Nixio Erminio Sánchez
Alexis Antonio Maduro
Andrés Eloy Belandria
Andreina Bracho
Juan de Jesús Patiño
Tirso Natividad Alarcón
Edeberth de Jesús Santa Cruz
Hugo de Jesús Bracamonte
Nuris Juset Perozo
Yusmeli del Carmen Fernández
Lenin Alberto Morales
Para los sufragios del domingo 27 de julio, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, recordó que serán elegidos 2 mil 806 cargos, distribuidos en 335 alcaldes; dos mil 471 concejales.
Lee también: CNE publica cronograma oficial para las elecciones municipales
Noticia al Día