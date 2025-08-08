Estudiantes de LUZ claman por la apertura del comedor en clases de verano

Estudiantes de La Universidad del Zulia (LUZ) solicitan la apertura del comedor durante la temporada de verano, por lo que piden apoyo a todos los organismos locales y regionales a quienes compete esta tarea, incluso extienden un llamado al ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez.

El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, César Piña habló en representación del estudiantado, quienes expresan la necesidad de este servicio durante sus clases de verano, cuya cifra de afectados, indica, asciende aproximadamente a los 4 mil alumnos que cursan estudios esta alma mater.

Los estudiantes afectados exhibieron pancartas con mensajes alusivos como: "Queremos el comedor", "sin comedor las clases son un dolor", "sí al estudio, sí al derecho y la alimentación", entre otras frases que retumbaron en las afueras del comedor ubicado en la Facultad de Ingeniería, que por el momento permanece cerrado.

