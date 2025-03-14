Ex primera dama Vanessa Linares de Ramírez llama a votar en elecciones del 25 de mayo y respalda reelección de Manuel Rosales

La esposa del exalcalde Rafael Ramírez, Vanessa Linares, afirmó este viernes 14 de marzo, que apoyará la candidatura a la reelección del Gobernador del Zulia, Manuel Rosales Guerrero, y llamó a votar en las elecciones del próximo 25 de mayo.

Desde el Concejo Municipal de Maracaibo, Linares aseguró que la única herramienta del cambio es el voto.

En una sesión solemne por el 25 aniversario del partido político Primero Justicia en el Zulia, Linares señaló que "no existen soluciones mágicas ni caminos aventureros… la única herramienta para el cambio es el voto. La inacción y la abstención nunca nos permitirán avanzar".

Señaló que es un reto que se debe cumplir y fomentar cada vez más para demostrar quiénes son la mayoría.

Recordó que el voto es un derecho constitucional y es el camino para mantener el compromiso con los zulianos.

"El estado tendrá un mejor futuro. La democracia es un sistema que no solo representa la voluntad de un pueblo, sino que representa la base de una sociedad próspera. Es mucho más que un pilar para elegir líderes, si no que en ella descansa la libertad", comentó.

https://www.youtube.com/watch?v=tefTajDiGOsu0026t=3693s

